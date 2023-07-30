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Сегодня, 06:00

Блахович — Перейра: прямая трансляция боя турнира UFC 291

Бой Блахович — Перейра на UFC 291 начнется не ранее 6:30
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Боец Ян Блахович.
Ян Блахович.
Фото Global Look Press
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В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович проведет бой с бывшим обладателем титула в среднем весе Алексом Перейрой в со-главном поединке UFC 291. Начало поединка — не ранее 6:30 (по московскому времени).

У 40-летнего поляка Блаховича в ММА — 29 побед, 9 поражений и одна ничья. На счету 36-летнего бразильца Перейры 7 побед и два поражения на профессиональном уровне.

Дастин Порье и&nbsp;Джастин Гейджи (в&nbsp;центре), Тони Фергюсон и&nbsp;Ян&nbsp;Блахович. UFC 291: Дастин Порье — Джастин Гейджи, Ян Блахович и Тони Фергюсон в супер-карде. Онлайн-трансляция турнира

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 291 и противостояния Фергюсон — Грин. Смотреть за видеотрансляцией боя можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC 291: время начала, основной кард и россияне на турнире

Ян Блахович
UFC
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