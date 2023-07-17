UFC опровергла, что бой между Блаховичем и Перейрой будет за титул чемпиона

Представитель UFC рассказал, что предстоящий поединок между экс-чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-9) и экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (7-2) будет не за титул чемпиона.

«Официальный представитель UFC сообщил мне, что это опечатка, и бой Блаховича и Перейры в настоящее время остается трехраундовым, не за титул», — написал журналист Майк Бон в Twitter.

Ранее в соцсетях UFC было написано, что на турнире UFC 291 пройдут два титульных боя: поединок Блаховича и Перейры и поединок Дастина Порье (29-7) и Джастина Гэтжи (24-4).