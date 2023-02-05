Умар Нурмагомедов — о поражении Емельяненко: «Когда ты в таком возрасте, у тебя уже фокус другой, чувство дистанции»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в своем прощальном поединке.

«Была надежда. Хотелось бы, чтобы ветераны завершали карьеру в боях с ветеранами, а не с молодыми и голодными. Уже несколько раз видел, когда ветеран, уходя, дерется с молодым и перспективным. И проигрывает. Не могу дать какую-то оценку, они в команде сами разберут ошибки. Просто, когда ты в таком возрасте, у тебя уже фокус другой, чувство дистанции. Видишь по-другому. Если бы Федор дрался с Чейлом Сонненом, например, это был бы интересный бой и равный. Даже в вопросе возраста, физики, реакции и всего остального. Вся проблема в возрасте. Если бы Федору было 39 лет, это был бы совсем другой бой», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

46-летний Федор Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

За всю карьеру на счету россиянина 40 побед и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.