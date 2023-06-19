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Сегодня, 13:34

Вадим Немков: «Ромеро — машина, конечно. В концовке вообще попер вперед»

Давид Хачатрян
Вадим Немков (справа) в поединке с Йоэлем Ромеро.
Фото Global Look Press
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) остался под впечатлением от формы Йоэля Ромеро (15-7).

«Перестал ли я верить в свои удары? Нет, просто он поражал моментами, — сказал Немков «СЭ». — Реагировал на удары не так. И в концовке вообще попер вперед. В концовке — раз, два, три попал, а он шел, начал закидывать удары, начал попадать. Такие удары по нему попадали, а он не упал. Но, может быть, надо, чтобы он удар не увидел... Так ему вроде бы навстречу попадал, и быстро пробивал, и двойки, и комбинации — но он, блин, стоит... Реально всех нокаутировать, но этот не падает. Удивило [в Ромеро] все, потому что в таком возрасте такую форму иметь, функционал, такую крепкую голову... удивился. Машина, конечно».

Немков победил Ромеро единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
Йоэль Ромеро
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