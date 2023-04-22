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Сегодня, 16:50

Василевский заявил, что Шлеменко боится уйти в запой после поражения от него

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский объяснил позицию Камила Гаджиева, который заявил, что не видит предпосылок для организации третьего поединка между Василевским и Александром Шлеменко.

«Камил сам хотел бы организовать наш бой. Он пригласил Шлеменко на свой турнир, поэтому он поддержал Александра. Но я думаю, что Гаджиев сам не понимает ситуацию. Все говорят про наш бой (с Шлеменко), Камил заинтересован, а сам Шлеменко сидит рядом и говорит: «Мне это не интересно, не хочу». Получается какое-то раздвоение личности. Камил говорит, что ему это интересно, ряд других людей тоже. Только Александр сидит и утверждает, что это не никому не надо. Зато всем интересен его бой с Эномото или Иличем. У Шлеменко есть гордыня, а в поединке со мной его поражение неизбежно. После проигрыша он будет себя плохо чувствовать. Мы много раз видели, как он накидывал на себя пуха, и не мог перейти от слов к делу. В нашей ситуации все обострено и история настолько долгая, что ему будет очень неприятно. Наверное, он боится уйти в запой после поражения», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Василевский несколько раз выражал желание провести бой со Шлеменко. Однако Александр заявил, что ему это противостояние не интересно, потому что он уже два раза побеждал Вячеслава по правилам ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-shlemenko-boitsya-uiti-v-zapoi-posle-porazheniya-ot-menya-245331/
Александр Шлеменко
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