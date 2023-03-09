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Сегодня, 15:09

Александр Волков: «Буду доминировать в каждом аспекте»

Волков рассказал о своем настрое на поединок с Романовым
Виктория Кравченко
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Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (35-10) сообщил, что надеется показать с Александром Романовым (16-1) зрелищный поединок.

«У меня есть план, следуя которому, скорее всего, я буду доминировать в каждом аспекте, а если я буду доминировать, вполне возможно, бой закончится раньше, — сказал Волков на пресс-конференции UFC. — Я буду стараться выполнить все, что запланировано моими тренерами, а что из этого выйдет в бою, посмотрим. Надеюсь, что это будет классный поединок для зрителей, не слишком долгий, но и не слишком короткий, чтобы зрители им насладились, а я почувствовал своего оппонента, почувствовал свои навыки. Я просто буду получать удовольствие».

Волков подерется с Романовым 11 марта на UFC Fight Night 221. Турнир состоится в Лас-Вегасе, США.

Александр Романов
Александр Волков (единоборства)
ММА
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