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Вячеслав Борщев: «Фишки Петра Яна не получится перенять, если нет хорошей защиты от тейкдаунов»

Борщев объяснил, почему не так просто перенять некоторые ударные приемы Петра Яна
Никита Горшенин
Корреспондент

Боец легкого веса UFC Вячеслав Борщев в интервью YouTube-каналу «Heroes MMA» объяснил, почему не так просто перенять некоторые ударные приемы Петра Яна.

— Я очень много внимания уделял борьбе, я даже выступал по борьбе несколько раз здесь. Правда, не очень успешно, но выступил здесь. Я именно очень много боролся. Почему я очень расстроен — до боя с Дикейси ну очень тяжело было удержать меня на полу. А потом, я не знаю, что, может быть, где-то психологически, или после боя был слишком много себе предоставлен, сам тренировался, не знаю... Че-то не так идет, я много усилий прилагаю, но не в ту сторону куда-то.

— Под вот эти проходы в ноги вы не нарабатывали контратаку коленом навстречу?

— Нет, вообще не нарабатывал, я, наоборот, коленями довольно мало стал работать по нескольким причинам. Первая — очень часто, когда бьешь коленом, хватают его, особенно если неудачно попал. Даже если посмотреть бой с Майком Дэвисом, когда был первый проход в ноги, я пытался нанести встречный удар ногой. У меня была заготовлена тактика, я надеялся, что он хотя бы будет отвлекать меня ударкой своей, хотя бы какие-то удары будет наносить. И я готовил под эту двойку левой ногой в печень. И когда он ее бил, она у меня на автомате вылетела, а он, оказывается, просто так — на отвали ее кинул, а сам лез в ноги. И с коленом точно так же — если не попал четко, тебя сразу же валят. И в парах довольно сложно отработать его, чтобы не травмировать партнера. Например, перед боем Петра Яна с Юрайей Фейбером, я попал Юрайе таким коленом и в итоге выключил его (смеется).

— Стиль каких бойцов вам импонирует?

— Мне в последнее время очень-очень нравится Оливейра, я в шоке от его прогресса. Такое чувство, что он где-то готовил какие-то секретные комбинации, а потом — раз, вылез, и у него все карты на руках. Физиев мне нравится, Джош Эмметт нравится, Фили нравится, наши ребята. Чимаев, такая личность, появился из ниоткуда и начал чудеса творить. Раньше очень Хабиб нравился, когда я сам бороться начал, я понял, насколько лютый тип Хабиб, я до этого не догонял. А когда сам начал бороться, для меня просто шок был, срыв шаблона. Ну и конечно, Петр Ян очень нравится. Я, кстати, у него очень многое пытался взять, но, по ходу, без хорошей защиты от тейкдаунов не получится его фишечки использовать.

1 октября Борщев проиграл Майку Дэвису на UFC Vegas 61. По ходу поединка соперник перевел россиянина 9 раз. Всего за три боя в промоушене Борщева перевели 22 раза.

Вячеслав Борщев
Петр Ян
UFC
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