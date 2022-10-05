Вячеслав Борщев: «Фишки Петра Яна не получится перенять, если нет хорошей защиты от тейкдаунов»

Боец легкого веса UFC Вячеслав Борщев в интервью YouTube-каналу «Heroes MMA» объяснил, почему не так просто перенять некоторые ударные приемы Петра Яна.

— Я очень много внимания уделял борьбе, я даже выступал по борьбе несколько раз здесь. Правда, не очень успешно, но выступил здесь. Я именно очень много боролся. Почему я очень расстроен — до боя с Дикейси ну очень тяжело было удержать меня на полу. А потом, я не знаю, что, может быть, где-то психологически, или после боя был слишком много себе предоставлен, сам тренировался, не знаю... Че-то не так идет, я много усилий прилагаю, но не в ту сторону куда-то.

— Под вот эти проходы в ноги вы не нарабатывали контратаку коленом навстречу?

— Нет, вообще не нарабатывал, я, наоборот, коленями довольно мало стал работать по нескольким причинам. Первая — очень часто, когда бьешь коленом, хватают его, особенно если неудачно попал. Даже если посмотреть бой с Майком Дэвисом, когда был первый проход в ноги, я пытался нанести встречный удар ногой. У меня была заготовлена тактика, я надеялся, что он хотя бы будет отвлекать меня ударкой своей, хотя бы какие-то удары будет наносить. И я готовил под эту двойку левой ногой в печень. И когда он ее бил, она у меня на автомате вылетела, а он, оказывается, просто так — на отвали ее кинул, а сам лез в ноги. И с коленом точно так же — если не попал четко, тебя сразу же валят. И в парах довольно сложно отработать его, чтобы не травмировать партнера. Например, перед боем Петра Яна с Юрайей Фейбером, я попал Юрайе таким коленом и в итоге выключил его (смеется).

— Стиль каких бойцов вам импонирует?

— Мне в последнее время очень-очень нравится Оливейра, я в шоке от его прогресса. Такое чувство, что он где-то готовил какие-то секретные комбинации, а потом — раз, вылез, и у него все карты на руках. Физиев мне нравится, Джош Эмметт нравится, Фили нравится, наши ребята. Чимаев, такая личность, появился из ниоткуда и начал чудеса творить. Раньше очень Хабиб нравился, когда я сам бороться начал, я понял, насколько лютый тип Хабиб, я до этого не догонял. А когда сам начал бороться, для меня просто шок был, срыв шаблона. Ну и конечно, Петр Ян очень нравится. Я, кстати, у него очень многое пытался взять, но, по ходу, без хорошей защиты от тейкдаунов не получится его фишечки использовать.