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Сегодня, 11:30

Жозе Альдо: «Макгрегор реально много пьет, но человек он хороший»

Жозе Альдо рассказал, что Макгрегор много пьет
Никита Горшенин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо рассказал о своем отношении к Конору Макгрегору.

«Этот парень реально много пьет, — сказал Альдо на подкасте «Connect Cast». — Много пьет (смеется). Хлещет виски? О, да (смеется). Я помню, как он летел на своем частном самолете и, абсолютно пьяный, звонил на наш самолет, (через диспетчера в кабине самолета — прим. СЭ), говорил всякое дерьмо. Б***, это было так смешно».

Макгрегор нокаутировал Альдо на 13-секунде титульного боя на UFC 194 в Лас-Вегасе.

Жозе Альдо
Конор Макгрегор
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