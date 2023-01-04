Экс-боец UFC арестован за убийство девушки. Барони расшиб ей голову, заставляя отмываться в душе из-за измены

Ранее Фил Барони поддерживал самого жестокого преступника в истории ММА.

Начало 2023 года пока получается кошмарным — за последнюю неделю уже пятый представитель единоборств попал в медиа по неприятному поводу. В этот раз полиция арестовала бывшего бойца UFC и Bellator Фила Барони. Спортсмена задержали в Мексике — его подозревают в убийстве подруги.

Как сообщает Tribuna De La Bahia, инцидент случился после того, как пара поссорилась в отеле в Сан-Панчо. Барони, вероятно, находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. После случившегося боец сразу вызвал полицию. Он сказал, что его девушка по имени Паола лежит без сознания в номере отеля.

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Когда сотрудники полиции прибыли на место, они обнаружили женщину, которая лежала на кровати, накрытая простыней. На теле виднелись следы побоев, синяки на лице. Девушка уже была мертва. Барони рассказал, что примерно в 15.00 того же дня он пил пиво и употреблял наркотики в своей комнате, где у пары началась ссора. Девушка призналась, что изменяла бойцу, — Фил разозлился и включил душ, заявив, что ей нужно пойти и помыться.

Когда Паола не последовала совету Барони, боец взял ее на руки и швырнул под душ. Она ударилась головой, затем встала и поскользнулась, еще раз ударившись. После этого Барони уложил девушку в кровать, снял с нее одежду и накрыл простыней, когда она пожаловалась на озноб. Через несколько минут Паола попросила у Фила сигареты и пиво. Боец пошел в другую комнату, а когда вернулся, она лежала без сознания. Барони подумал, что девушка спит. Он попытался ее разбудить, но не вышло — Паола уже была мертва.

Барони передали в распоряжение прокуратуры по делу об убийстве, затем боец содержался в одиночных камерах муниципального административного суда Валье-де-Бандерас. Американец выступал во всех заметных промоушенах начала 2000-х: UFC, Pride, Strikeforce, Dream, Bellator. В сильнейшей лиге мира он одержал три победы и семь раз проиграл.

Боец по прозвищу Нью-йоркский Засранец и раньше подавал сигналы о том, что девушкам с ним стоит быть осторожнее. Барони был хорошим другом другого насильника, Джона Коппенхавера, сменившего имя в паспорте на War Machine (Военная Машина — с английского).

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Когда в 2014 году Коппенхавера приговорили к 36 годам тюрьмы за жестокое избиение порноактрисы Кристи Мак, Барони вступился за сокомандника. Он выражал поддержку во время суда, а также посещал Коппенхавера уже в тюрьме. Стоит напомнить, что Кристи Мак в результате того инцидента была изнасилована, избита и изрезана. Девушка получила 18 переломов лицевых костей, сломанный нос, 12 выбитых зубов, сломанное ребро и разрыв печени.