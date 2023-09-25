Дагестанские бойцы осуждают концерт Басты в Махачкале. «Приехал и 30 миллионов на дагестанцах заработал!»

Общественная проблема.

В Дагестане уже две недели возмущенно обсуждают прошедший недавно в Махачкале концерт популярного исполнителя Басты.

Ситуация напоминает ту, что случилась пять лет назад, когда против концерта Егора Крида в Дагестане резко воспротивился Хабиб Нурмагомедов, — но с той лишь оговоркой, что тогда концерт вызвал осуждение еще задолго до его проведения и был отменен. А вот выступление Басты стало предметом обсуждения только постфактум. За те несколько месяцев между объявлением концерта и его проведением никто в Дагестане не пытался Басту отменить или громко осудить, никакие известные и не очень люди не высказывались, никому до этого не было дела.

Трудно понять, что послужило отправной точкой для резонанса, но мы попробуем предположить, что дело в широко разошедшемся видео с концерта, на котором весело танцуют покрытые девушки. Скорее всего, именно этот эпизод, в котором ярче всего видно нарушение норм ислама, и вызвал широкое возмущение местных. Это видео репостили известные бойцы ММА, например Ислам Махачев, его не оставил без внимания и популярный блогер Хасбулла. Особенно жестко по ситуации высказался автомобильный блогер Мухаммад Исаев. Он назвал Басту «певичкой», женщин, посетивших концерт, — «бессовестными», а мужчин, которые отпустили на концерт своих жен, сестер и дочерей, — «чертями».

Событие так всколыхнуло местную общественность, что для его обсуждения даже провели спецвыпуск на местном телеканале «РГВК Дагестан», куда пригласили и мужчин и женщин — и тех, кто одобряет концерт, и тех, кто осуждает. Пришел на программу и известный боец ММА Мурад Мачаев, член команды Хабиба Нурмагомедова.

Он не только осудил сам факт проведения музыкального концерта в республике, но и посетовал, что дагестанцы дали Басте заработать на себе 30 миллионов рублей.

«У нас в республике бесплатно проводятся мероприятия религиозные, но туда не ходят. Бесплатно все, но туда не ходят! И при этом для людей нет проблем заплатить до 10 000 рублей и пойти на концерт Басты. Если среднее арифметическое вывести — от 1500 до 10 000 рублей платили [за билеты]. 6000 человек посетили — это 30 миллионов рублей. Это ну... Просто певец приехал и 30 миллионов рублей заработал. А это деньги, которые наши дагестанцы зарабатывают потом и кровью.

Вот девушка тут [в студии] сказала: «А судьи кто?» Судья — Всевышний. Всему, что мы делаем, судья — Всевышний. И мусульманин — тот, кто порицает порицаемое и одобряет одобряемое. Это приходит из сунны. И проблема нашего Дагестана не в том, что певец приехал, а в невежестве. Если у нас проводят религиозные мероприятия и на них не приходят девушки, кто угодно — их невежество никак не устранится. И проблема эта на всем Дагестане, каждый мужчина должен от себя устранять невежество. И когда вы говорите: «Почему порицают мужчин за то, что их жена или сестра пошла на этот концерт?» Потому что это проблема этих мужчин, они невежественны в этих вопросах. И с точки зрения религии если рассматривать этот вопрос — то музыка запрещена нам религией. Если мужчина устранит это невежество и у него будет знание в вопросах религии — он никогда в жизни свою жену не пустит на этот концерт.

Мурад Мачаев. Фото Соцсети

Я знаю очень многих студентов, которые обучаются религии, — они очень культурные, никогда не кричат, никогда грубости не пишут. Но почему-то когда они хотят сделать наставление окружающим — на их наставления никто не приходит. Это проблема всего Дагестана, никто не хочет невежество от себя устранять. Вот такого рода концерты создают почву для распространения всего нехорошего, что у нас происходит в республике. Если исключить такие концерты, будет гораздо меньше причин для распространения тех же наркотиков и так далее.

И когда порицаемое происходит, это не означает, что если у нас какие-то другие проблемы происходят, то на это нужно глаза закрывать. Каждая проблема в совокупности ведет к еще большим проблемам. Все же согласились, что было больше вреда от этого концерта, чем концерты? Ну почти все. Ладно, 80% согласились, что вреда было больше, чем пользы. Если мы не будем нашу молодежь ограничивать в каких-то вещах, наших дочерей, чтобы они такие концерты не посещали, то...»