Раньше Дана Уайт так сильно храпел, что его рвало каждую ночь. Его вылечили кето-диета и чудо-врач

Больше его жене не нужны беруши.

В последние месяцы Дана Уайт не давал больших фактурных интервью о жизни, урезав общение с журналистами только до официальных разговоров о боях и текучке UFC.

Раньше он, как правило, заходил раз в месяц на какой-то подкаст и за 30-40 минут вытаскивал из памяти или даже своей текущей повседневности две-три истории, о которых мы в ММА-редакции обычно говорим, что «это тянет на текст». А в последнее время — как отрезало. Уайт даже никак не захотел детализировать случай, недавно рассказанный Нейтом Диазом, — о том, как они чуть не подрались в ночном клубе. «Таких историй была уйма, но я ничего не буду вам рассказывать. Не дождетесь», — жестко обломал журналистов босс.

Казалось, что в его отношении к откровенным интервью произошел перелом, однако недавно он побывал на не самом известном подкасте The Action Junkeez Podcast (у него даже нет эфиров на YouTube), где снова стал рассказывать, как в лучшие времена. Центром беседы стала личная история здоровья Уайта. Некий чудо-врач из Вегаса после обследования крови и ДНК дал ему 10 лет жизни, если Дана не изменит весь свой уклад. Уайт последовал рекомендации, похудел на 30 фунтов (13,6 кг) и в 53 года чувствует себя на 35.

«Есть такой парень Гари Брека, он эксперт в биологии человека и направлении смертности. Его компания называется 10x Health System. Этот парень может по анализу крови и ДНК сказать, когда ты умрешь. И он оказывается прав с погрешностью в месяц. Безумие, да? Я был одержим тем, чтобы узнать, когда [придет смерть].

Этот парень сидит в Майами, я был там на вечеринке в честь 21-летия моего сына. И связался с ним, сдал кровь, они сделали забор из-под щеки [слюны] для анализа ДНК. Это было в четверг, а в следующую среду пришли мои результаты. Он позвонил мне, сказал, что приедет сам ко мне и растолкует результаты. Он приехал, мы проговорили 3,5 часа, он объяснил мне мои анализы. У меня во всем был п*****. Везде, где может быть плохо, было плохо. Триглицериды у меня были на уровне 764. А должны быть от 80 до 150. Он дал мне 10 лет и 4 месяца жизни. Это было 16 недель назад, и он сказал: «Если ты не изменишь образ жизни, вот твоя ожидаемая продолжительность жизни».

Он рассказал мне обо всем, с чем у меня было плохо. Б***, я о таких вещах даже не рассказывал моей жене. И потом он говорит: «Если ты будешь делать в ближайшие 10 недель все, что я тебе скажу, ты изменишь свою жизнь». Я сделал все, что он говорил, и похудел на 30 фунтов. Чувствую себя на 35! Я даже решил проблемы с ногами, которые у меня были много лет. 10 недель назад я не мог наклониться и завязать шнурки. Но за эти 10 гребаных недель ушла и эта проблема, хотя я работал с докторами 10 лет, и они ничего не могли сделать. Этот парень невероятен, и он реально может изменить твою жизнь » .

Лечение Бреки помогло решить Уайту и другую огромную проблему — храп. Раньше он храпел так, что едва не потерял голос. Благодаря кето-диете и другим рекомендациям врача президент UFC больше не храпит.

Дана Уайт. Фото Global Look Press

Дана Уайт: «Этот парень, Гари Брека, — гений . Я никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас, я даже не храплю больше. Раньше я так сильно храпел, что просыпался и не мог дышать. Дошло до того, что меня начало рвать каждую ночь. Меня так часто рвало, что я начал терять голос. Моя жена вынуждена была спать в берушах. Но теперь все прошло. Ей больше не нужно спать в берушах, потому что я больше не храплю. Я даже не пикаю во время сна».

Ведущий: «На какой диете ты сидишь?»

Дана Уайт: «Я на кето-диете. Гари Брека сказал мне: «Есть необходимые жиры, которые нужны твоему организму, иначе ты умрешь. Есть необходимые аминокислоты, которые нужны твоему организму, иначе ты умрешь. Но нет такой вещи, как «необходимые углеводы»». Нам просто не нужны гребаные углеводы. Я никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Мой мозг настолько прочистился, б***, память прояснилась, она гораздо лучше, чем была 10 недель назад. А ведь 10 недель — это ничто. Если я так чувствую себя через 10 недель, то как я буду чувствовать себя через 6 месяцев? Я посоветовал этого парня Лоренцо, Фрэнку, всем своим друзьям».

Ведущий: «Как выглядит твой обычный день?»

Дана Уайт : «Сейчас, из-за всего этого дерьма, у меня очень много времени уходит [на здоровье]. Мне больше нравилось, когда я не берег себя, но у меня было больше времени. Обычно я встаю в 8.00, в 8.15 где-то. Сегодня у меня была встреча в 8 утра, поэтому я встал в 7. Но обычно просыпаюсь в 8.00, 8.15, к 9.30 иду в зал, делаю все мое дерьмо, принимаю душ и заканчиваю где-то к 11.00. С этого момента начинается рабочий день. И непонятно, когда он закончится, потому что постоянно что-то происходит, особенно в этом сумасшедшем бизнесе. Но я люблю это, люблю хаос и безумие, которое творится в UFC».

Ведущий : «А ложишься спать к 00.00?»