Легенды ММА провели бой 2 на 2 в огромных мешках. Вырубили босса промоушена и поколотили рефери

В тайской фрик-лиге Fight Circus это назвали сиамским боксом.

В ночь на 2 апреля в Таиланде состоялся турнир Fight Circus, в главном событии которого прошел поединок Куинтона Джексона и Боба Саппа. Но легенды бились не друг против друга: они выступили по правилам «сиамского бокса».

Суть заключается в том, что на Рампейджа и Саппа пошили одну гигантскую футболку, которая позволила бы каждому из них боксировать только одной рукой. Соперниками ветеранов стал босс организации Джон Натт в паре с тренером Эндрю Вудом, который помогал Алексу Волкановски во время реалити-шоу The Ultimate Fighter. Бой показывали на стриминговой платформе Fite TV, а приобрести трансляцию можно было за 8 долларов (месячная цена подписки на сервис).

Афиша.

Обычно ринг-анонсером на поединках Fight Circus работает сам Натт, но в этот раз его функции выполнял мужчина в костюме клоуна. Правда, после начала боя он передал микрофон рефери, который совмещал две задачи. Натт и Вуд вышли на бой в огромной футболке с надписью Sloppy Balboa, Irish curse (неряшливый Бальбоа, ирландское проклятие — с английского). Рампейджа и Саппа представили как Twopollo Ramsapp Creed — очевидная отсылка к оппоненту Рокки Бальбоа, Аполло Криду, но в реалиях сиамского бокса, если такие существуют. Джексон и Сапп вышли в накидке в виде американского флага и с цилиндрами на голове.

Как только прозвучал гонг, сиамские близнецы бросились рубиться. Уступающие в мастерстве и габаритах Натт и Вуд старались делать это на равных, но гиганты быстро прижали их к канатам, а один из шальных ударов жестко потряс босса промоушена — судье пришлось отсчитывать нокдаун.

Рубка продолжилась, но уже через несколько секунд Натт снова упал — помог ему в этом боковой в исполнении Рампейджа. Владелец организации выглядел плохо и не мог подняться дольше 10 секунд, но, видимо, он сам решает, сколько будет длиться поединок с его участием. Когда Натт восстановился, бой перешел во второй раунд, который продлился около 20 секунд. Босс Fight Circus был уже не в состоянии продолжать, но Рампейдж и Сапп этого не заметили, а рефери зазевался. Когда судья все-таки вмешался, ветераны решили поколотить и его. Но рефери пошел на конфликт, поэтому в бой пришлось включаться охранникам.

Казалось, теперь-то все закончится, но третий раунд все же состоялся. Через 15 секунд после его старта Натт оказался в глухом нокауте — продолжать дальше было невозможно. После боя соперники обнялись, а клоун и по совместительству ринг-анонсер надел на Саппа и Рампейджа чемпионский пояс. А мы лишь вспомним, что каких-то три года назад Куинтон Джексон дрался против Федора. С Саппом такие аналогии провести сложнее, но и он в свое время добивался серьезных побед и вряд ли думал, что когда-то будет участвовать в подобном шоу.