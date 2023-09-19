Кулачный боец нокаутировал женщину на улице. Она пыталась защитить мужа в драке

Имеля оказался добрым только с виду.

Игорь Ионов по прозвищу Имеля — один из самых скандальных кулачных бойцов. Других бойцов на голых кулаках он раздражает вызывающими шутками. Например, на одно из мероприятий Ионов пришел с женскими прокладками на плечах, а в соцсетях он дал своим курицам имена соперников, после чего настроил их всех против себя.

При этом казалось, что с самоиронией у Ионова все в порядке — он, например, может назвать себя мешком, да и вообще способен посмеяться над собой. Но инцидент, который произошел с Имелей возле московского ночного клуба, заставит многих поменять о нем мнение.

Фото Соцсети

Ионов никогда не скрывал любви к алкоголю: он носит футболку с надписью «Пивозавр» и признавался, что даже тренируется у себя дома за городом, чтобы не поддаваться московским соблазнам. Видимо, иногда Имеля все же срывается, потому что в ночь на воскресенье, 17 сентября, бойца в состоянии алкогольного опьянения задержали в караоке-клубе Москвы за участие в массовой драке между пятью мужчинами и одной женщиной.

Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, выпивший боец на голых кулаках сцепился с мужчиной из-за девушки, а на улице возле караоке-клуба «Галактика» стал избивать его с приятелями. При этом больше всего досталось людям, которые пытались вмешаться в конфликт и остановить драку.

По информации источника, сначала Ионов и его приятели набросились на 29-летнего Михаила из-за девушки. Драку заметила супружеская пара, и на помощь парню пришел мужчина, но Ионов ударил и его. Жена тоже попробовала вмешаться — ей досталось еще сильнее. Имеля вложился в удар с такой силой, что женщина упала на землю без сознания, а в больнице выявили сотрясение мозга. Остановить беспредел смогли только полицейские, которые отправили Ионова в отделение, а пострадавших — снимать побои в больницу. Позже стало известно, что Имелю пока отпустили и сейчас проводится проверка.

Бойца Top Dog обвиняют в сопротивлении сотрудникам при задержании и нанесении ущерба оборудованию и спецтранспорту полицейских. В свободное от тренировок и боев время Ионов работает массажистом, а до кулачных поединков выступал по боксу и даже бился в профессионалах, где его рекорд — три победы и ни одного поражения.