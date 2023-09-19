Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 14:30

Кулачный боец нокаутировал женщину на улице. Она пыталась защитить мужа в драке

Отдел единоборств «СЭ»
Игорь Ионов.
Фото Shot, соцсети бойца
Telegram Дзен
Имеля оказался добрым только с виду.

Игорь Ионов по прозвищу Имеля — один из самых скандальных кулачных бойцов. Других бойцов на голых кулаках он раздражает вызывающими шутками. Например, на одно из мероприятий Ионов пришел с женскими прокладками на плечах, а в соцсетях он дал своим курицам имена соперников, после чего настроил их всех против себя.

При этом казалось, что с самоиронией у Ионова все в порядке — он, например, может назвать себя мешком, да и вообще способен посмеяться над собой. Но инцидент, который произошел с Имелей возле московского ночного клуба, заставит многих поменять о нем мнение.

Фото Соцсети

Ионов никогда не скрывал любви к алкоголю: он носит футболку с надписью «Пивозавр» и признавался, что даже тренируется у себя дома за городом, чтобы не поддаваться московским соблазнам. Видимо, иногда Имеля все же срывается, потому что в ночь на воскресенье, 17 сентября, бойца в состоянии алкогольного опьянения задержали в караоке-клубе Москвы за участие в массовой драке между пятью мужчинами и одной женщиной.

Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, выпивший боец на голых кулаках сцепился с мужчиной из-за девушки, а на улице возле караоке-клуба «Галактика» стал избивать его с приятелями. При этом больше всего досталось людям, которые пытались вмешаться в конфликт и остановить драку.

По информации источника, сначала Ионов и его приятели набросились на 29-летнего Михаила из-за девушки. Драку заметила супружеская пара, и на помощь парню пришел мужчина, но Ионов ударил и его. Жена тоже попробовала вмешаться — ей досталось еще сильнее. Имеля вложился в удар с такой силой, что женщина упала на землю без сознания, а в больнице выявили сотрясение мозга. Остановить беспредел смогли только полицейские, которые отправили Ионова в отделение, а пострадавших — снимать побои в больницу. Позже стало известно, что Имелю пока отпустили и сейчас проводится проверка.

Бойца Top Dog обвиняют в сопротивлении сотрудникам при задержании и нанесении ущерба оборудованию и спецтранспорту полицейских. В свободное от тренировок и боев время Ионов работает массажистом, а до кулачных поединков выступал по боксу и даже бился в профессионалах, где его рекорд — три победы и ни одного поражения.

ММА
12
Обсудить
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Появилась новая жертва скандала с распространением сексуального видео игроками системы «Реала»
Евгения Медведева после спорта нашла себя в медийной карьере
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Отношения с Федором сложные. Но я ему благодарен». Покинул Fedor Team, хотя работал бок о бок с Емельяненко 20 лет