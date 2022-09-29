«С 11 сентября 2001 года до моего боя с Конором мусульмане боялись сказать «Аллаху Акбар». Сильная речь Хабиба

Нашел новый пункт в своем наследии.

Всякий раз, когда у Хабиба Нурмагомедова в формате непринужденной беседы спрашивают о бое с Конором Макгрегором, он выдает ответ, который уходит в народ.

То скажет, что, когда случился флеш-нокдаун во втором раунде, он молился про себя, чтобы ирландец не упал в нокаут, потому что хотел наказывать его все пять раундов, то отметит важность Конора, потому что победа над ним помогла развитию его сельскохозяйственных проектов в Дагестане, то закрутит что-то еще.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

Как минимум раз в год Хабиб добавляет что-то к истории того боя, извлекая из памяти новую фактуру. Вот и недавно на встрече с мусульманским коммьюнити в Бирмингеме он, когда речь зашла о Макгрегоре, нашел новый взгляд на тот бой. Оказывается, победа в нем вселила смелость в мусульман всего мира — они снова могли говорить вслух важные постулаты из своей религии.

«Я жил в зале, я тренировался настолько тяжело, это был самый важный бой в моей жизни. Сейчас, когда я смотрю на этот бой... с того момента, что произошло 11 сентября 2001 года, что случилось со всем мусульманским сообществом в мире, все последующие 17 лет, до тех пор, пока мы не подрались [с Макгрегором], медиа по всему миру говорили плохо о мусульманском сообществе.

Я понял, что все эти 17 лет, неважно, в Великобритании или США, везде — они говорили плохо о мусульманах, и ни один мусульманин не мог сказать «Аль-Хамду ли-Ллях», «Аллаху Акбар». Они не могли сказать такое [публично]. И потом пришел этот момент [бой с Конором], когда смотрел весь мир, и я сказал «Аль-Хамду ли-Ллях».

Думаю, многие не обращают внимания на такие моменты, но и из-за них тот бой стал таким большим. Он говорил плохо, в том числе и о моей религии. И тут какой-то парень из ниоткуда, из гор говорит: «Я мусульманин. Я размажу твое лицо». Многие не обращают внимание на такие моменты, но там было много всего. Спорт, семья, религия, треш-ток, мой непобежденный рекорд, его большое имя. Все вместе. И случилось то, что случилось».

Макгрегор на афтепати в ночь после поражения Нурмагомедову. Фото Соцсети

После этого высокого ответа тема с Конором не просто не иссякла, а получила новое развитие. Ведущий встречи решил спросить, не было ли у Хабиба с момента того боя разговора или встречи с ирландцем, и получил такой ответ.

«Нет. Он живет своей жизнью, я своей. Но ему придется жить с этим [поражением]. Случилось то, что случилось. Этот бой был самым ярким моментом в моей карьере. Если я назову что-то другое, это будет неправдой. Я повредил его мозг, безусловно. Потому что после этого боя он так и не вернулся [на прежний уровень]. То, что произошло, — для него это было слишком тяжело. Слишком тяжело. На втором месте — это то, что я сделал 24 октября, когда был мой последний бой, я закончил карьеру. Этот момент навсегда останется в моей памяти, это был очень эмоциональный момент».