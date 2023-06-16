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Туйнов деклассировал соперника из Китая, в Гран-при — неожиданный победитель. Как прошел Кубок стран ШОС в Петербурге

Отдел единоборств «СЭ»
Владислав Туйнов на Кубке стран ШОС в Санкт-Петербурге.
Владислав Туйнов на Кубке стран ШОС в Санкт-Петербурге.
Владислав Туйнов на Кубке стран ШОС в Санкт-Петербурге.
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Орловский Бриллиант показал, что в кикбоксинге есть уровни.

15 июня в рамках программы Петербургского Международного Экономического Форума на спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялся большой турнир по кикбоксингу. Участвовали в нем спортсмены, представляющие страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо России, в страны ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Турнир по кикбоксингу среди этих спортсменов из этих государств прошел в рамках ПМЭФ впервые.

В главном поединке вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов встретился с представителем Китая Сяофен Таном. 25-летний Туйнов, получивший широкую известность благодаря боям в Top Dog, выступал в сильнейшем кикбоксерском промоушене Glory, а последний бой по правилам кика провел в феврале 2023 года, когда в первом раунде нокаутировал турка Ферди Алтуна.

Владислав Туйнов на Кубке стран ШОС в Санкт-Петербурге.

Первый раунд Туйнов начал с красивой вертушки, после которой потерял равновесие и упал. Это не смутило российского кикбоксера, который перебивал Сяофена на дистанции, жестко разбивая его джебами, которые китаец из раза в раз покорно пропускал. За минуту до конца отрезка Владислав выбросил красивое колено, которое дошло до цели, но не стало нокаутирующим. Первый раунд Туйнов забрал полностью — сомнений в этом быть не могло.

Во втором раунде тенденция продолжилась: Туйнов деклассировал Сяофена, а тот не понимал, что делать. Удары китайца не приносили Владу никакого дискомфорта, в то время как даже джебы Туйнова были серьезной проблемой для его соперника. Если лицо россиянина выглядело нетронутым, то по лицу Сяофена было понятно, что ему досталось куда серьезнее.

Третий отрезок начался с панических попыток Сяофена войти в рубку. Китаец улыбался в течение почти всего боя, но вывести Туйнова из себя это не помогло. Даже когда Сяофен навязывал ближний бой желающему работать на дистанции сопернику, он все равно выходил из этих эпизодов проигравшим. Бой дошел до решения судей, но результат не был интригующим — победу единогласно отдали Владиславу Туйнову.

Владислав Туйнов на Кубке стран ШОС в Санкт-Петербурге.

Также в рамках турнира состоялись два Гран-при в двух весовых категориях. В весе до 71 килограмм представитель Кыргызстана Жанибек Улуу победил в финале Абумуслима Одинаева из Таджикистана. Бой закончился нокаутом в первом раунде. Жанибек Улуу — чемпион мира по тайскому боксу, 2-х кратный чемпион Азии по тайскому боксу, чемпион Азии по кикбоксингу. Теперь на его счету 41 победа и 8 поражений.

В категории до 81 кг азербайджанец Маммад Амралиев единогласным решением судей победил Кайратбека Жарекеева из Казахстана. Амралиев — полуфиналист турнира Татнефть 2021 года, чемпион мира по кикбоксингу «КОК» Стамбул, чемпион Азербайджана по тайскому боксу. На его счету 23 боя: 19 побед (5 нокаутом) и 4 поражения. Участником Кубка стран ШОС он стал на двухдневном уведомлении после того, как снялся один из бойцов, которые изначально должны были выступить в Петербурге.

Кроме того, многократный чемпион России и Европы, бывший боец Glory и чемпион TNA Александр Стецуренко единогласным решением судей победил обладателя Кубка Мира WAKO Максима Сподаренко.

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