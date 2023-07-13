«Хоть бы кто поздравил...» Немков: игнор властей Белгорода, запах травы в Америке, Олег Монгол, чтец А. Емельяненко

Большое интервью с чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Эмоции после боя с Йоэлем Ромеро улеглись (Вадим Немков победил единогласным решением судей и защитил титул), Вадим вернулся в Белгород — и мы снова поговорили: как обычно, на самые разные темы. Начали с поп-ММА, где много шума наделал отмененный бой между Мухаммедом Хейбати и Шовхалом Чурчаевым.

«Неприятно, что популяризуют бои Олега Монгола»

— Недавно был турнир Hardcore, на котором должен был состояться бой Перса и Шовхала, но так и не состоялся. Там вообще много событий произошло. Следил за этой историей?

— Если честно, не следил вообще. Не особо интересно пока.

— Ты знаешь, кто такие Шовхал и Перс?

— Видел в соцсетях. Шовхала видел в Таиланде на сборах. Перс — слышал, но не знаю.

— Не следишь за движухой в поп-ММА?

— Особо не слежу, да. Да и они там все килограммов по 70 весят, не особо интересно. Можно посмотреть тяжей или полутяжей. Но опять же, я не слежу. Посмотреть бой можно, но такого, чтобы сесть и смотреть пресс-конференцию, нет.

— У тебя есть какое-то резкое неприятие поп-ММА, как у Федора?

— Не знаю, резкое у него или нет. Неприятие есть, что популяризируют... Есть нормальные бои, где дерутся профессионалы, обученные бойцы. Есть поп-ММА, которое можно разделить на несколько версий. Где-то дерутся пацаны, у которых все равно высокий уровень, кто-то раньше в профи выступал. Например, Хадис Ибрагимов из Hardcore — чемпион Европы по боевому самбо, дрался в UFC. А есть поп-ММА, где дерутся всякие фрики, на которых люди обращают много внимания. Порой уделяют им больше внимания, чем нормальным бойцам, которые выступают в UFC, Bellator или наших российских лигах — ACA, FightNights. Там дерутся профессионалы, которые показывают красивые бои, технику. А тут — фрики, на которых смотрит больше людей, которых больше узнают.

— Под «фриками» имеешь в виду каких-то пацанов, которые дерутся на пресс-конференциях, или кого-то типа Олега Монгола?

— Типа такого, да. Таких, как Олег Монгол и похожих, пиарят, люди смотрят их. Беркова дерется с этим толстым из «Дома-2»...

— С Должанским.

— Да. А люди смотрят, популярность больше.

— Кстати, вы с Хадисом знакомы, наверное. Вы же в одной сборной были.

— Да. Я с ним дрался в финале чемпионата России в Казани. А он потом выиграл чемпионат Европы.

— У вас даже бой был, а я и не видел. Надо же.

— Я его тогда перевел и удержание сделал.

Фото Global Look Press

«Белгородские власти по-прежнему не поздравляют. Машин и денег мне не надо, все есть. Нет только внимания»

— Ты прилетел в Москву, после этого была шумиха, что тебя встретил во Внуково только один болельщик. Тебя это расстроило, или вообще все равно?

— Ну, это не то чтобы расстроило... Надо просто понимать, что я прилетел в полчетвертого утра, это был будний день. Людям потом идти на работу, у них дела. Думаю, все связано и с этим. Ну, еще и друзья приехали встретить меня. Димон, еще ребята. Болельщик — это парень один прилетел в Москву, специально подгадал, взял себе рейс, прилетел около 2 часов ночи, посидел, подождал меня 2 часа, чтобы сфотографироваться и руку пожать.

— Ясно. В общем, нет особого расстройства?

— Особо нет. Думаю, в Белгороде народ бы пришел, там проще, аэропорт находится в городе. Но в Белгород не летают самолеты.

— Ну да, в любом случае надо же еще организовать такую встречу. Когда Федор прилетел после боя с Роджерсом в 2009-м, его встречала толпа — это же кто-то организовал специально.

— Да, все это организовать непросто, и желание должно быть.

— Если бы была встреча в Белгороде, мне кажется, местные спортивные власти... Стали бы они уделять тебе какое-то внимание? Помню, когда мы общались полтора года назад, после боя с Англицкасом, ты отмечал, что внимания особо нет.

— Когда я прилетел после боя с Бейдером, меня очень много людей встретили в аэропорту в Белгороде. Эту встречу организовали мои друзья. Они раскидали информацию по всем группам, пригласили музыкантов, поставили микрофон — все сделали за свой счет. Спорткомитет тогда никак не помогал. Сослались на то, что был ковид, что нельзя было массово собираться людям. А сейчас никто не поздравляет, все так же, на тормозах. И тогда, после того ажиотажа, когда мы поговорили, многие начали выкладывать в соцсетях отрывок из нашего интервью. После этого начали поздравлять. То «ВКонтакте» напишут, то еще где... Но сейчас, после последнего боя, почти никто не поздравил. Глава поселка поздравил — и все.

— Мы говорим не то что о руководстве региона. Все-таки у Белгородской области сейчас хлопот хватает. Но региональное Министерство спорта же есть.

— Оно есть, но пока никто ничего... Губернатор, понятное дело... У нас движуха конкретная идет, может, времени нет.

— Тут же речь идет о внимании, а не о том, чтобы машины дарили или еще что-то. Правда, такое обычно после Олимпиад бывает, но...

— Мне и не надо машин, ничего не надо, все есть, я на все заработал. Но простейшего внимания, позвонить, написать СМС...

Фото Global Look Press

«Раньше после боя рот не закрывался. Я ел 24/7 и не было чувства насыщения»

— Ты говорил, что определишься, надо ли переходить в тяжелый вес, после того как пройдешь определенные медицинские процедуры. Ты их уже прошел?

— Не прошел еще. У нас, в Белгороде, нет таких аппаратов. Сейчас в Москве записываемся, на этой неделе должен пройти все осмотры. Потом буду принимать решение. Но скорее это будет «да», чем «нет». С каждым разом все тяжелее гонять вес. Если раньше вес быстро уходил до 102-103 кг и я чувствовал себя комфортно, то сейчас 103 кг — уже нет комфорта, чувствуется недомогание. Комфортно при весе 105-108. Это говорит о том, что организм матереет, я расту. Тяжелее будет гонять вес.

— Смог восстановиться перед боем с Ромеро после весогонки? Вес в день боя был нормальный?

­— Нормальный, в день боя — 103 кг. Ну, я всегда стараюсь так делать, набирать 9-10 кг, не больше. Если набрать больше, то может быть тяжело в бою. Я в первый день после взвешивания наедаю, а на второй день идут легкий завтрак и обед. Никаких стейков, рыба в обед. После боя уже нет такого... Раньше после боя рот не закрывался. Я ел 24/7 и не было чувства насыщения. Я мог поесть, понять, что много съел. Выйти из-за стола, сесть, посмотреть телевизор 10 минут, и понять, что опять хочу есть. И шел, кушал. Сейчас такого нет. Может, потому что я повзрослел. Стараюсь есть немного и нормальную еду.

— Экстремальные ситуации при весогонке, думаю, были у каждого бойца. Самая жестокая ситуация у тебя?

­— Если честно, у меня каждый раз... Ну, не было такого, чтобы я терял сознание или ходить не мог. Бывает, смотришь, как пацаны гоняют, а потом их на взвешивание ведут под руки. Думаю: «Е-мое, как можно себя так доводить?» Они на последний день оставляют 8-10 кг, при этом дерутся в 70 кг. Конечно, тяжело будет. Даже не представляю, как это. Я обычно оставляю 5 кг — в вечер перед взвешиванием у меня 5 кг лишних. 3 кг я убираю в сауне, еще 1,5-2 добиваю утром. У меня стандартная тема — пропадает голос, становится более немощным, что ли, зрение чуть-чуть заторможенное. Встал на весы — а через пару часов все восстанавливается. Зрение вообще сразу возвращается — как только выпиваю первый литр воды. И звук начинает появляться, а во время взвешивания падает. Не охота разговаривать, ничего не хочется.

— Федор никогда не гонял вес, во всяком случае, в ММА. Какой он помощник при весогонке?

— Федор очень хорошо помогает, но помогает только делом. Воды принести. В баню когда идем, тоже помогает. Но не подсказывает. Говорит: «Я никогда вес не делал, не знаю, как это работает». Я делал вес уже много раз, поэтому он полностью доверяет моим знаниям.

— «Он в шоке», — как ты говорил коллегам в аэропорту.

— Да, он в шоке. Например, он приезжает на промежуточные сборы, я вешу 110 кг. Потом мы едем в Кабардино-Балкарию, я за три недели скинул 7-8 кг. Он потом ходил и говорил: «Вот это ты похудел». А дальше, в самое пекло, за три-четыре дня до взвешивания, вообще усыхаешь, глаза и щеки впадают. Федор говорил: «Вот это жесть...»

«На последнем сборе Федор спарринговал 5 раундов по 5 минут, выдерживал. В горах это не шутки»

— Федор сказал, что не против провести боксерский поединок. Как тебе такая идея?

— Когда я готовился к бою, Федор был с нами в Кабардино-Балкарии, спарринговал, выдерживал 5 раундов по 5 минут.

— 5 по 5?

— Да. В горах 5 по 5 — это не шутки.

— То есть он был в намного лучшей форме, чем перед последним боем с Бейдером?

— Ну, перед боем с Бейдером было много факторов, еще и травма обострилась.

— Да, я про это.

— Но, знаешь, есть такой момент, когда готовишься к бою — обостряются травмы. Ну, понятно, садишься на диеты и так далее. А когда ты боксируешь с кем-то... Скажем, я могу боксировать с Вальком Молдавским, он меня будет просто избивать. Зато когда Валик готовится, а я ему помогаю, все происходит наоборот. Я начинаю его избивать, травм нет, стою 5 по 5, боксирую в высоком темпе. Нет никаких психологических моментов, ничего не напрягает, и ты начинаешь по-другому работать. Мы с пацанами часто разговариваем на эту тему, смеемся, что все улучшается, когда ты не готовишься.

— А что делать Валентину, если ты перейдешь в тяжелый вес? Он все-таки близок к чемпионскому бою.

— Не знаю. Мне нужно о своем здоровье подумать. Плюс у меня нет продолжения в полутяжах. Драться с Филом Дэвисом и Кори Андерсоном, которые стали первым и вторым номером в полутяжах и не будут подпускать ни одного претендента... Вот, Ромеро дали чемпионский бой за его заслуги перед ММА. А других пацанов будут просто бить и все. И мне придется драться то с Дэвисом, то с Андерсоном.

Йоэль Ромеро. Фото Global Look Press

— Ромеро показался тебе сильным физически? Сильнее, чем Фил Дэвис или Кори Андерсон? Там ведь были эпизоды в партере...

— Не скажу, что там была какая-то сила, какой-то контроль.

— Валентин не собирается опускаться в твой вес? Ему сгонка, как у тебя, вообще не интересна?

— Он не планирует. Потому что дерется в тяжах, вес поднабрал, уже 110 кг.

— А, то есть крупнее стал, чем раньше.

— Да. Но у него такая тема есть: провел бой, залечил травмы, порешал какие-то дела, прошло две недели — вес падает до 103-104 кг. А у меня — наоборот, если не тренируюсь — так распирает...

— Молдавский — интересный собеседник, с ним можно поговорить на самые разные темы, в том числе на историческую. Беседуете с ним об истории России, например? Ему-то есть что сказать, сто процентов.

— Бывает, но Валентин — интересный собеседник в плане истории, а я — не особо (смеется). Мне, может, будет интересно, а Вальку со мной — не очень. Я знаю основные моменты, а он — углубленные, по датам. Красавчик, конечно.

— А у тебя есть какой-то любимый исторический персонаж? Кто-то, кто вызывает восхищение?

— Невский, Суворов, Жуков.

— Полководцы, одним словом. Хотя Невский не только полководец, он в первую очередь политик... Самый тяжелый по весу оппонент, с которым ты бился, спарринговал, набарывался? Наверное, Гриша Пономарев? Или был кто-то побольше?

— Даже не знаю. Ну, Гриша — здоровый. Раньше он весил вообще под 150 кг. Но за счет того, что я немного техничнее и выносливее, я мог... Если в первые полторы минуты Гриша может просто делать из меня котлету, то потом, когда он подустает, силы выравниваются. А так, первые полторы-две минуты он просто... Как придавит, нажмет куда-то! За счет того, что я потехничнее, начинаю где-то вылазить, позиции менять.

— У него будет бой в августе с Мухуматом Вахаевым. Какие мысли на этот счет? Вахаев — однозначно сильный боец.

— Опасный боец. Хорошая функционалка, хорошо борется, может сильно ударить. Но и Гриша, если правильно подойдет к бою, то... Думаю, главное, чтобы он порядок в голове навел, тогда он спокойно пройдет Вахаева. У Гриши есть все — удар, борьба, контроль.

«Александр Емельяненко мне подсказывал. А вечером сидел, читал. Очень много читал»

— В 2009 году ты проходил сбор с RedDevil, тебе тогда было всего 17 лет, а там были взрослые мужики, в частности, Федор и Александр Емельяненко. Как тогда Александр относился к молодым? Не было легкой дедовщины? У Александра ведь характер лихой.

— Если честно, относился он нормально, никакой дедовщины. Где-то даже подсказывал. Ну, я молодой был, никто на меня особых ставок не делал. Так, подсказывал, если видел какие-то конкретные косяки. А так, он всегда после тренировок вечером сидел, читал книжки. Он много читал.

— То есть тебя потом удивляли новости про него?

— Я его видел несколько раз в жизни. Пару раз на сборах в «Радуге» были. И удивляет, когда видишь человека с одной стороны — спокойным, много читающим, а потом узнаешь, что он какие-то такие вещи делает... В голове не укладывается, как это все сочетается.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Жить в Нью-Йорке не хотелось бы. Там большая пропаганда нетрадиционных отношений и везде воняет травой»

— Ты же снова побывал в Нью-Йорке — с супругой. Как на этот раз? Мнение о городе поменялось?

— Да, поменялось, я посмотрел на город с другой стороны. Раньше я был там то на боях, то в таких местах, где мне не особо нравилось. Грязно и все такое. Сейчас с женой больше погуляли, обстановка была расслабленная после победы. Были в Центральном парке, нам там провели экскурсию на электровелосипеде. Прикольно. На улице 5-й авеню, Манхэттене. Туда хорошо ехать туристом: побыл, покайфовал — и домой. Жить там не хотелось бы, потому что очень большая пропаганда нетрадиционных отношений, все в этих флагах увешано. А сейчас июль — это у них месяц солидарности. В любой магазин с одеждой заходишь — у них должна быть коллекция к этому месяцу солидарности.

— Понятно, ты попал в такие дни. А в Чикаго такого не было?

— В Чикаго тоже есть, но поменьше. Еще там везде наркота, продают везде траву.

— А ты как это определил?

— В магазинах, в кофешопах. Там легализовали везде, везде воняет травой этой...

— Именно в Нью-Йорке?

— И в Чикаго тоже.

— Когда был в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, там тоже везде запах травы. В гостиницу заходишь — буквально на каждом этаже.

— Еще в Нью-Йорке куча бездомных, очень много мусора. Чикаго почище Нью-Йорка, но там тоже это есть.

— В общем, ты не приветствуешь легализацию медицинского каннабиса, так сказать.

— Нет, вообще не приветствую.

— Кстати, а в Амстердаме ты не был?

— Был. Там такая же тема. Идешь — везде пахнет травой.