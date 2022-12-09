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Сегодня, 14:15

Монсон ворвался в автомобильный джиу-джитсу. Снеговик проиграл бывшему сопернику из-за странных правил

Отдел единоборств «СЭ»
Джефф Монсон проиграл мастеру спорта по самбо Колганову.
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После поединка Джефф вызвал Артема Тарасова.

Шоу Car Jitsu продолжает удивлять необычными противостояниями. Оказывается, поединок Гобозова из «Дома-2», Артема Тарасова и других звезд поп-ММА был лишь разминкой перед действительно большим именем. Четвертый сезон шоу начался со встречи легендарного Джеффа Монсона и мастера спорта по самбо Ильи Колганова.

Первый вопрос, который может возникнуть, — кто такой Колганов? 50-летний мужчина известен тем, что уже бился с Монсоном на турнире в Новокузнецке. Это случилось в 2018 году, поединок проходил по правилам грэпплинга, а итогом стала ничья. В Car Jitsu решили организовать реванш этой встречи, о которой, вероятно, до сегодняшнего дня мало кто был в курсе.

Трехкратный чемпион мира по БЖЖ завершил карьеру в ММА после поединка в Хабаровске. 29 октября на турнире промоушена Draka Монсон получил соккер-кик от Александра Ильясова, и бой признали несостоявшимся. Встреча, кстати, также была реваншем.

С первых секунд Колганов занял доминирующую позицию, воспользовавшись тем, что Монсон не успел снять ремень безопасности. Илья пытался задушить Джеффа, но в итоге пролежал на русском американце почти все отведенные две минуты.

Дмитрий Валуевич и&nbsp;Александр Гобозов. Известный рефери задушил звезду «Дома-2» ремнем безопасности. Но Гобозову даже понравилось

Во втором отрезке Монсону удалось отстегнуть ремень, но Колганов снова оказался сверху. Илья пытался заключить шею соперника в ручной треугольник, но положение руки не было действительно опасным для Джеффа — стучать он не планировал, хотя понятно, что 51-летнему ветерану было тяжело. За 20 секунд до сирены Монсон освободил шею и попытался перевернуть поединок, но времени не хватило.

Бойцам предстояли пенальти-раунды, когда соперники по очереди садятся друг за другом и раунд стартует сразу с захвата. Сразу после того, как боец освобождает шею из замка или сдается, соперники меняются местами. Монсон выбрался за 20 секунд, а Колганов — всего за шесть, поэтому победителем объявили именно Колганова.

После поединка Монсон сообщил, что ему не хватило расторопности, чтобы быстро снять ремень. А следующим соперником Снеговик хотел бы видеть Артема Тарасова. «Он, кажется, не очень любит заниматься спортом. Я бы хотел дать ему возможность полюбить борьбу», — сказал Джефф.

Джефф Монсон
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