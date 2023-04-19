Шторм прошелся по известному судье, который жестко раскритиковал Янькову.

Вечером 21 апреля в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу. В главном событии Александр Шлеменко встретится с Ясубеем Эномото, в со-главном поединке Мариф Пираев подерется с Родриго Капоралем, а в третьем по значимости бое Анастасия Янькова сразится с Сюденюр Бостанжи. В преддверии турнира состоялась пресс-конференция, на которой бойцы, а также Камил Гаджиев ответили на актуальные вопросы.

— На чем основывались в матчмейкинге турнира?

— Здесь все достаточно просто, потому что с нами сегодня здесь люди, которые уже встречались. Поединок Шлеменко — Эномото был в 2014 году, поединок Пираев — Капораль — в 2019 году. В названии этого ивента — «время реваншей», но мы решили предложить ребятам выступить в не совсем свойственной им манере, — это кикбоксинг. Если говорить о поединке Анастасии Яньковой, я когда просил нашего спортивного директора, Алексея Гусятникова, найти достойного оппонента, я сказал так: «Мы же знаем, как Настя дерется. Всегда на встречных курсах. Найди такого же бескомпромиссного человека». Он нашел, и это будет, как принято говорить, валидол.

— Как удалось ребят затащить в кикбоксинг?

— Во-первых, я сам кикбоксингом увлекаюсь как организатор. Когда я сказал, что турнир пройдет по правилам кикбоксинга, никто особо не удивился. Плюс я каждого из них, за исключением Родриго Капораля, наблюдал в среде, которая максимально похожа на кикбоксинг. Тренировки Александра Шлеменко мы можем видеть у него в социальных сетях, он часто в боксерских перчатках. Я часто был свидетелем, как Ясубей Эномото спарринговался с людьми в Таиланде. И это были спарринги по правилам кикбоксинга. Кстати, однажды наблюдал спарринг Владимира Минеева и Ясубея Эномото, а еще однажды — Бату Хасикова и Эномото. А Мариф вообще человек, который пришел в ММА из бокса. Больше всего вопросов было к Капоралю, который представляет бразильское джиу-джисту. Но если посмотреть их бой с Марифом, это, по-сути, был кикбоксерский бой. А Настя Янькова изначально кикбоксер и тайбоксер.

— Кикбоксинг — еще одна альтернатива для тех, кто по ММА не хочет драться. Есть ли известные люди, которые отказали тебе в поединках?

— По правилам кикбоксинга согласился драться даже Магомед Исмаилов. Представляете себе Магомеда, его фактуру, такие ноги относительно короткие? Но он ими машет, вертушки бьет, как мы видим из последних боев. Мне по правилам кикбоксинга пока никто не отказал подраться. Может, я еще не всех спрашивал. Наверняка такое будет.

Александр Шлеменко: «Планирую поспать днем перед боем»

— В противостоянии двух ударников каким предстанет Александр Шлеменко?

— Чуть-чуть заблуждение насчет моей базы. На самом деле у меня база — армейский рукопашный бой, и это все-таки смешанный стиль. Просто я предпочитаю больше бить, мне это больше нравится. У нас на самом деле очень много ребят, которые занимались армейским рукопашным боем. У нас почти каждый мужчина проходил службу в армии. В армии многие занимались и постигали основы именно этого рукопашного боя. И это хорошо, потому что я являюсь тем, кто представляет этот, по сути, уникальный наш вид спорта, придуманный в России.

— Бой предположительно начнется после 12 ночи. По омскому времени этого где-то 3 часа. Ты как семейный человек в это время обычно спишь. Сложностей это не добавит? — вопрос от Камила Гаджиева.

— Сложно сказать. Конечно, добавит, но я стараюсь перестроиться, и вообще я планирую поспать днем. Главное, чтобы у меня получилось перед боем. А может, в раздевалке чуть-чуть. А вообще, когда ты не спишь, ты такую ловишь фазу, интересные ощущения на себе испытываешь. Не всегда они бывают отрицательными. Часто они помогают.

Мариф Пираев: «Разобью Капораля в кикбоксинге»

— Ожидаете, что время, проведенное в Таиланде, вас сделает фаворитом?

— Да, я занимался в Таиланде, в «Тайгере», очень много из России бойцов было. Мы в основном между собой работали. Такого не было, что я куда-то готовлюсь. Был в форме все время, и Камил мне предложил по кикбоксу — я согласился.

— Если говорить о ваших ожиданиях, какие слабые стороны соперника назовете?

— Я сейчас не хочу ничего говорить. В прошлом бою у меня были кресты, я должен был сделать операцию, согласился с ним подраться. Когда я делал ему болевой, я все силы там отдал. После этого боя я ходить не мог, а ребята из России, которые борются на хорошем уровне, мне говорят: ты что, дурной? Ты кому хотел болевой сделать? Это черный пояс, один из каких-то нереальных... Я не хочу сейчас оправдываться, но думаю, вы сейчас увидите другого Марифа. И я уверен, в любой дисциплине я его пройду в хорошей форме. А сейчас я в форме, и я уверен в своей победе. Это не джиу-джитсу, это кикбоксинг. Думаю, я его разобью.

Мариф Пираев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Анастасия Янькова: «Я в праведном гневе от слов Бессуднова»

— Ты подверглась критике со стороны Олега Бессуднова, — начал задавать вопрос Камил Гаджиев. — Он в одном из комментариев развонялся. Соотечественники в данной ситуации имеют право делать такие высказывания или должны поддерживать своего бойца (руководитель московской коллегии судей по ММА Олег Бессуднов раскритиковал предстоящий бой Яньковой с Бостанжи у себя в соцсетях. — Прим. «СЭ»)?

— Для меня в первую очередь важно, что этот человек — официальное лицо, он представитель московской федерации ММА и он судья. Человек может думать что угодно, в личном разговоре что угодно говорить и относиться ко мне как угодно, но если ты официальное лицо, у тебя должна быть профессиональная этика. И я считаю, что крайне непрофессионально в первую очередь публично высказываться в таком ключе.

Анастасия Янькова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А в каком ключе-то? Что он сказал? Вкратце можно? — уточнил Александр Шлеменко.

— Я могу показать, Саша, — заявила Янькова.

— Можно мне тоже добавить про человека? — заявил Шлеменко после прочтения поста Бессуднова в телефоне Яньковой. — Начали говорить «Московская область», я сразу примерно представил этого человека, и не ошибся. В чем прикол: мы проводим ежегодный детский турнир, «Кубок Шлеменко», к нам приезжает много разных людей. Я захожу на свой турнир, смотрю: какой-то важный гусь ходит у нас там, как будто самый главный. Я спрашиваю у наших ребят, кто отвечает за проведение: а кто это такой вообще? «Да с Москвы там». Он, правда, очень важный ходил, будто босс всего на свете. Поэтому неудивительно, что он такое говорит, но это, конечно, глупо.

— Я увидела это, и я настолько в таком праведном гневе, — продолжила Янькова. — Мне захотелось ответить не потому, что про меня кто-то говорит. Сейчас про меня столько всего пишут и говорят... Но ты официальное лицо, ты не имеешь на это права, вот и все. Ты можешь на кухне сказать своей жене, своим внукам. Как мне сказали, это уже дедушка. То есть взрослый человек, и писать такие вот посты — ну, не знаю.