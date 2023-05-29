Англия задыхается от поножовщины. Боятся даже бойцы UFC — пырнуть могут прямо в центре Лондона

В стране размещены комплекты для остановки кровотечения.

За последние 10 лет количество преступлений с применением ножей в Англии и Уэльсе выросло на 34 процента.

Проблема настолько пронзила всю британскую жизнь, что местные власти и активисты устанавливают по стране шкафчики с комплектом для остановки кровотечения.

Шкафчик для экстренной медпомощи.

Набор, куда входят повязки, жгуты, одноразовые перчатки, ножницы для аварийного снятия одежды и даже согревающее аварийное одеяло, должен помочь пострадавшему до прибытия скорой помощи. Комплекты настолько продуманы, что предусматривают аж три вида повязок:

— повязка для больших травм, предназначенная для остановки умеренного кровотечения;

— гемостатическая марлевая повязка, предназначенная для остановки кровотечения от умеренной до очень тяжелой степени;

— инновационная повязка для неотложной помощи при проникающих ранениях грудной клетки.

Шкафчики размещают у супермаркетов, точек быстрого питания и в других проходных местах. Необходимость в них действительно высокая, ведь, если верить данным британского Управления национальной статистики (ONS), в среднем по всей Англии и Уэльсу в день совершается 125 преступлений с использованием ножей. С 2010-2011 годов количество случаев поножовщины выросло на 34 процента. В 2022 году, к примеру, было совершено 45 000 преступлений с использованием ножа.

Статистика преступлений с использованием ножа.

Абсолютный пик пришелся на последний допандемийный 2019 год (55 000 преступлений), а затем почти два года шел спад — это напрямую связано с коронавирусными ограничениями. Спад, однако, закончился, и в 2022-м было совершено на 11 процентов преступлений больше, чем в 2021-м.

Подростки режут друг друга не только столовыми ножами и мачете, но и огромными «зомби-киллерами»

Вот несколько примеров заметок в британских изданиях, которые дают понять, как все это выглядит.

6 мая 2023-го. Сразу три подростка в Лондоне — 16, 18 и 20 лет — были заколоты насмерть. Sky News сообщает, что все три убийства были совершены в диапазоне 8 часов в трех разных районах и пригородах столицы Великобритании — Уолтемстоу, Дагенеме и Хакни. Первый подросток, 16 лет, был убит по пути из своей школы, Kelmscott School. Очевидец сообщил Sky News, что на выходе из школы мальчика поджидали трое подростков. Он попробовал убежать от них, забежал в шиномонтажку, но был настигнут и убит тремя ножевыми ранениями в живот. Главный детектив-инспектор Марк Роджерс рассказал изданию, что преступники пока не установлены, ведется расследование.

Второй подросток в этот день был зарезан во время драки двух групп людей с использованием мачете возле станции метро Dagenham Heath. Полиция и лондонская служба скорой помощи были вызваны незадолго до полуночи в пятницу и обнаружили 18-летнего парня с ножевыми ранениями. Он скончался на месте, несмотря на усилия экстренных служб. С места драки в больницу также был доставлен мужчина с ножевым ранением. По подозрению в убийстве был задержан 20-летний молодой человек. В данный момент он находится под стражей.

Третье убийство случилось поздно вечером на улице Мэр-Стрит в Боро Хакни. Прибывшая полиция обнаружила там мужчину в возрасте около 20 лет, он погиб от ножевого ранения. По подозрению в убийстве арестованы двое мужчин — одному примерно 40 лет, другому около 50 — и 50-летняя женщина.

20 мая 2023-го. Два 17-летних подростка были госпитализированы после нападения на них четырех человек, вооруженных ножами, у библиотеки Бирмингема на площади Столетия. Ранения оказались неопасными для жизни, сообщает ITV News.

29 апреля 2023-го. 33-летнему мужчине из все того же Бирмингема повезло чуть меньше, чем подросткам из предыдущей новости. В 02.25 со вторника на среду он был зарезан на улице Хай-Стрит, что в районе Кингс-Хит. По подозрению в убийстве задержан 20-летний Натаниэль Дейли из Бирмингема. Помимо убийства он обвинен в грабеже и ношении холодного оружия в общественном месте (сообщает BBC.com).

2 мая 2022-го. А вот вам поножовщина со смертельным исходом прямо в центре Лондона. Independent сообщает, что мужчина был заколот в воскресенье, 1 мая, в 23.30 по улице Грешем-стрит, прямо у собора Святого Павла. Скончался в больнице.

Собор Святого Павла в Лондоне. Фото istockphoto.com

7 июля 2017-го. 65-летний шеф-повар Филипп Рольф был зарезан официанткой своего ресторана Джорджиной Хеншоу, с которой у него были отношения, сообщает Birmingham Live. Он подозревал, что 36-летняя женщина встречается с ним только ради денег, пока она его в итоге не убила. Хеншоу получила 16 лет тюрьмы. Полиция говорит, что до Рольфа у женщины уже был случай ножевого преступления. Она порезала другого своего бойфренда, но не насмерть.

Филипп Рольф. Фото Birmingham Live

Подобных преступлений гугл выдает бессчетное количество, основные их эпицентры — это Лондон, Бирмингем и Кардифф. Убийства совершаются далеко не только столовыми ножами, простыми финками или даже мачете, но и, например, вот такими пугающими штуковинами, называемыми «зомби-киллерами».

Нож «зомби-киллер», изъятый полицией Боро Хакни. Фото MPS Hackney

Проблема поножовщины пугает даже звезд UFC. Тяжеловес Аспинэлл боится отпускать детей в школу

Эпидемию поножовщины недавно обсудили бывший чемпион UFC Майкл Биспинг и нынешний топ-тяжеловес Том Аспинэлл. Биспинг, который давно не живет в Британии, спросил у Тома, насколько все плохо на его исторической родине с ножевой преступностью, и получил вот такой ответ.

«Я недавно говорил об этом с женой, что я начинаю беспокоиться за... Моему старшему сыну сейчас семь лет. Когда мне было 14-15 лет, ты мог втянуться в какую-то историю с двумя-тремя пацанами, помахаться немного, и на этом все бы закончилось. А сейчас эти пареньки приходят с ножами в школу, это безумие. Абсолютное безумие. И все становится только хуже и хуже. Я беспокоюсь за будущее моих детей».

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс про ножи знает не понаслышке. Выходец из ямайского гетто в Бирмингеме, он сам прошел через уличную преступность — его отец-наркодилер был убит, когда Леону было 13 лет. Некоторое время назад, после очередной массовой поножовщины в Бирмингеме со смертельными исходами, боец эмоционально высказался в интервью MMA Junkie.

«Эта ситуация продолжается очень давно. Подростковое насилие в Великобритании, особенно поножовщина в Бирмингеме и Лондоне, это приняло огромное масштабы. На днях случился вот этот эпизод, вы видели это видео из Бирмингема. Я знаю человека, который знает вот этого парня на видео, которого пырнули средь бела дня. У меня просто сердце разрывается смотреть на такое, потому что ты постоянно слышишь о таких случаях. И, кстати, в этот же день, когда сняли это видео, в городе произошло еще три случая с поножовщиной.

Леон Эдвардс. Фото из соцсетей бойца

Я пытаюсь привлечь к этому внимание и пытаюсь понять, что я могу сделать, чтобы помочь, потому что я помню, как сам рос в такой среде, с моими друзьями. Когда я был ребенком, я был вовлечен в криминал и тому подобное. Мама водила меня в спортзал, чтобы отвести подальше от моих друзей, чтобы сделать мою жизнь лучше. И я зацепился за эту возможность, это изменило мою жизнь, жизнь моей семьи, и я пытаюсь доносить, доносить, доносить это до людей в Великобритании, чтобы они понимали — боевые искусства могут изменить вашу жизнь".

В чем причины поножовщины? Признайтесь, вы сразу подумали про мигрантов

Патрик Грин, генеральный директор Ben Kinsella Trust, благотворительной организации по борьбе с ножевыми преступлениями, видит целый комплекс причин, который привел к тому, что британские подростки стали резать друг друга.

«Подавляющее большинство молодых людей не носят ножей, они знают, что это неправильно, — говорит Грин в интервью Euronews. — Но есть некоторые, кого мы, как общество, не смогли защитить и помочь им принять лучшие решения. У этого явления длинный список причин: социальная изоляция, бедность, лишения, неравенство, расизм — целый ряд факторов создает предпосылки для вовлечения людей в преступность. Каждая такая смерть — это национальная трагедия. Но эта проблема по-прежнему не получает нужной огласки и заслуживающего внимания».

Ножи, извлеченные в ходе операции британской полиции в 2017 году. Фото AFP

Для российского читателя, ознакомившегося с данным материалом, наверняка все просто и понятно — во всем виноваты мигранты. Однако если вы пролистаете все более-менее крупные британские порталы на тему поножовщины, то нигде прямого подтверждения своей догадке не найдете. То ли эта тема в Британии — жесткое табу, то ли дело гораздо сложнее. Euronews, правда, раскопал статистику Лондонской Ассамблеи, гласящей, что чернокожие люди совершают в столице 45% ножевых преступлений, и это при том, что чернокожее население Лондона составляет только 13% от общего числа жителей.

Ношение ножевого оружия в Британии влечет за собой максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы и неограниченного штрафа. В последние годы консерваторы также приняли ряд законов, расширяющих полномочия полиции по задержанию и обыску молодых людей и вводящих более суровые приговоры для правонарушителей.

Патрик Грин не уверен, что политика задержания и обыска является существенно эффективной, подчеркивая, что чернокожие и азиатские меньшинства уже и так подвергались чрезмерному контролю со стороны полиции, но к снижению преступности это не привело. Он видит средства для борьбы с этой эпидемией в профилактике, раннем вмешательстве, создании осведомленности у родителей, опекунов и наставников.

«Нам нужно выяснить, что беспокоит молодых людей, вмешаться на ранней стадии и помочь им жить позитивной жизнью и добиваться того, чего они намереваются достичь».

Дэниэль Бэйрд, 26 лет. Зарезан насмерть во время драки в бирмингемском пабе The Forge Tavern. Фото Birmingham Live

Джон Дойс, 20 лет. Зарезан насмерть после ссоры во время игры в пул в бирмингемском пабе The Market Tavern. Убийца — 46-летний Линдон Смит, приговорен к 22 годам тюрьмы. Фото Birmingham Live

Эми Барнс, 32 года, Реднал, Бирмингем, медсестра детского сада. Была зарезана своим мужем во сне одиночным ударом в шею. Следствие узнало, что за несколько дней до убийства она попросила мужа о разводе. Фото Birmingham Live

Текст написан с использованием материалов Euronews.com, birminghammail.co.uk, Independant, данных Управления национальной статистики Великобритании.