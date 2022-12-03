Исмаилов перебил Шлеменко в стойке и показал кардио. Шторм нацелен на реванш

Лысый Хищник доказал, что может биться дольше двух раундов.

Вечером 3 декабря в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 13, в соглавном событии которого президент Академии РМК (Русская медная компания. — Прим. «СЭ») Иван Штырков сразился с Асылжаном Бахытжанулы, а в мейн-ивенте Александр Шлеменко встретился с Магомедом Исмаиловым.

Боя Шторма и Лысого Хищника ждали год. Об организации поединка в RCC впервые объявили в декабре 2021-го, когда на одном из турниров в Екатеринбурге Исмаилов вышел на связь с Шлеменко по Zoom — Александр находился в Омске. Затем бой перенесли из-за проблем Магомеда с коленом, и многие всерьез засомневались, что встреча состоится.

Пока Исмаилов долечивал старую травму, Шлеменко решил не простаивать: в 2022 году он провел два боя по правилам ММА, чем еще острее поставил вопрос о целесообразности боя. Сначала Шторм за 21 секунду проиграл нокаутом ранее неизвестному Александру Иличу, а затем в непростом поединке в собственном промоушене SFC свел вничью бой против бразильца Клебера Соузы. Магомед же начал боксерскую карьеру. В начале года он побил Оланреваджу Дуродолу, а в сентябре устроил месть за Шлеменко и разнес того же Илича в боксерском ринге.

За несколько дней до боя Александр был максимально серьезен и сфокусирован, но не имел проблем с весогонкой. Магомед же, как и всегда, был весел, но на пресс-конференции даже не стал озвучивать количество килограммов, которые ему осталось скинуть. К счастью, оба бойца уложились в лимит средней категории.

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. пресс-служба RCC

Соперники активно начали поединок, обменявшись ударами в стойке, но затем Исмаилов перевел Шлеменко и принялся контролировать Александра у сетки. Шторм искал способ выбраться, что ему удалось примерно через минуту. Возможно, зря — фронт-кик Маги в корпус уронил омского бойца на канвас. Добивать Исмаилов не побежал, позволив оппоненту подняться. Шлеменко действовал скорее вторым номером, позволяя активничать Маге, который донес несколько мощных хуков и даже попытался выбросить хай-кик, но получилось неудачно — настолько, что Магомед шлепнулся на пол.

На повторе между раундами показали, как Магомед гримасничал перед серьезнейшим Шлеменко — стратегия Исмаилова работает не только до боя, но и во время. Во втором раунде Мага продолжил лететь вперед, а Александр лишь разводил руками, показывая, что удары соперника его не тревожат. Омич демонстрировал этот жест в течение всех пяти минут, но Магомед поставил ему сечку над правой бровью. Шторм пропускал намного больше и понес более серьезный урон, чем соперник.

В перерыве Андрей Корешков сказал Александру Шлеменко, что надо начинать давить. Этим Шлеменко и попытался заняться, но бензобак Исмаилова еще не закончился. Магомед здорово действовал в стойке — настолько, что после одного из ударов у Александра вылетела капа изо рта. К концу третьего раунда Исмаилов заметно устал, но это не делало ситуацию проще для Шлеменко.

После наставлений от Рамазана Исмаилова Магомед снова попер вперед. Исмаилов выкидывал комбинации и доносил удары до головы Шлеменко, который как будто устал сильнее, чем его соперник. Александр выбрасывал много фирменных бэкфистов, но в цель приходились единицы, а сил на них Шторм тратил много.

В пятом раунде бэкфисты Александра стали точнее, но для того чтобы уронить Магу, этого было недостаточно. Исмаилов продолжал уверенно работать в стойке, но с пониманием, что бой скоро закончится и решение судей, скорее всего, будет на его стороне. За последние три минуты Шлеменко уронил капу шесть раз — на четвертый его лишили одного балла: не только за капу, но и за удар после команды «стоп». В последнюю минуту Александр активизировался, пошел в рубку и попытался вырвать победу, но время быстро закончилось.

Все судьи справедливо отдали победу Исмаилову — 50:44, 50:44, 50:44. Еще до объявления решения Шлеменко, похоже, понимал, к чему все идет, а потому не горел желанием обниматься с оппонентом, чем явно огорчил Магомеда. Но после того как Лысого Хищника объявили победителем, улыбка вернулась на его лицо, а на плече появился фирменный пояс RCC. «Кто там два раунда не дышит, эу?! Кто там базарил? Вот и пять раундов закончилмсь, что, лезгинку станцевать?» — выдал Магомед в микрофон после поединка. Когда микрофон получил Шлеменко, мы узнали, что, возможно, нас ждет второй бой: «Конечно, хотел бы реванш. Думаю, я его заслужил. Мне показалось, был равный бой».