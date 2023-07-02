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Сегодня, 02:10

Татарин из UFC оформил красивый финиш за 55 секунд! Его соперник обещал победить Хабиба

Отдел единоборств «СЭ»
Ринат Фахретдинов.
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Ринат Фахретдинов — новая сила в полусреднем весе.

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Шон Стрикленд встретится с Абусом Магомедовым. В прелимах Ринат Фахретдинов провел бой против Кевина Ли, который вернулся в UFC после паузы в два года.

За время вне промоушена Даны Уайта боец, который обещал «найти дыры» в стиле Хабиба Нурмагомедова, выступил в промоушене Eagle FC, который как раз принадлежит Орлу. В этой лиге Кевин встретился с другим ветераном UFC Диего Санчесом и победил единогласным решением судей, но своим выступлением никого не впечатлил.

Для Рината Фахретдинова бой с Ли стал третьим в UFC. Ранее он одолел Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла, причем обоих соперников первый татарин в истории UFC весь бой контролировал на канвасе. Фахретдинов даже поставил рекорд промоушена для трехраундовых боев: Баттла он валял 14 минут и 11 секунд из возможных 15.

Перед возвращением Ли было сложно предугадать, в какой форме предстанет американец, и как именно пройдет бой. Большая часть экспертов полагала, что он снова продлится всю дистанцию, но Ринат показал, что умеет не только безопасно забирать победу.

Спустя 30 секунд после начала раунда россиянин запустил в челюсть соперника мощный джеб и уронил Ли. Когда Кевин упал, Фахретдинов соориентировался и накинул ему на шею «гильотину». Американец сопротивлялся, но захват Рината был таким плотным, что Ли быстро уснул. Судья остановил бой на 55-й секунде первого раунда.

«Кто там говорил, что у меня скучные бои, кто это сказал? Ребят, я могу бить, могу бороться, все зависит от установки тренера. Надо будет бороться, я буду бороться. Надо будет выключить — я выключу. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше, была установка в первом раунде его замучить, отвозить, чтобы он устал, и во втором-третьем, как говорил мой тренер Паррумпа, закончить его», — сказал Фахретдинов в микрофон Майклу Биспингу. Теперь сомнения в навыках Рината вряд ли у кого-то остались — как и в том, что уже скоро этот боец может получить еще более элитного соперника.

Кевин Ли
Ринат Фахретдинов
UFC
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