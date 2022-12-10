«1 миллион долларов за победу в Гран-при я еще не видел». Вадим Немков: Анкалаев, Павлович, разборки, UFC

Большое интервью.

10 декабря боец Bellator Виктор Немков проведет поединок в Кемерове — на турнире ASI Championship — «Сила Сибири». Соперник — Степан Горшечников. Немков представляет команду Федора Емельяненко, боец очень опытный. Почему дерется в России, а не в Bellator? У Виктора нет американской визы, а намеченный на лето бой сорвался. При этом контракт не запрещает выступать в России. В Кемерове с ним прилетел младший брат — чемпион Bellator в полутяжелом весе, один из лучших бойцов России Вадим Немков. И накануне поединка старшего брата Вадим уделил около 20 минут, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Брат

— Бывало такое, что старший брат за тебя заступался?

— Были ситуации, когда пацаны старшие разруливали, помогали. Там не заступаться, там... помогали. А заступаться — мы не косячили. В поселке знали, кто у нас братья старшие. Мы были младшей группой дзюдоистов, и была старшая. Знали, что если обидят младших, то придут старшие и всем сделают через бедро. Так что у нас таких историй мало.

— А что за история, которую приходилось разруливать?

— Вкратце — дали одним прикурить, хоть мы и младшие. Они начали писать заявление. Ребята старшие поехали, пообщались с ними — заявление забрали. Не смогли пообщаться нормально (смеется). Я там не дрался, я разнимал.

— Это у вас в Томаровке?

— В поселке, да. А в городе уже все — в городе уже только стреляем и ножами. В городе уже никто не дерется (улыбается).

— А были такие истории, что стреляли и ножи были?

— Ну, мы обычно первыми всегда заканчиваем все, так что по нам не стреляют. Не успевают.

— В Bellatore есть боец, который выигрывал и у тебя в Rizin, и у Виктора в Bellator. Это Карл Альбректссон. Хотелось бы с ним снова встретиться?

— Да прямо такого нет желания отомстить. Если брать меня, то у меня с ним был равный бой, судьи ему подсудили, по-моему. Отомстить можно было бы, но тяжело будет организовать такой поединок, потому что он сейчас проиграл бой. А так можно было бы, конечно, подраться.

Вадим Немков. Фото Соцсети

Таиланд

— Твои впечатления от тренировок в Таиланде и США? Где больше понравилось и готов ли в дальнейшем на регулярной основе ездить за границу?

— Понравилось тренироваться и в Таиланде, и в США. И там и там есть свои плюсы, свои минусы. В Америке, наверное, минусов меньше. В Таиланде можно подхватить что-нибудь — стафилококк на руке может выскочить, чирий. И там и там атмосфера очень понравилась — и тренировки тоже. В American Top Team тренировки построены получше, организованнее, потому что там своя команда, бойцы, которые готовятся тоже. В Таиланде на тренировке может быть очень много народа, а завтра можешь прийти — и будет уже мало. А в American Top Team когда готовишься, ты знаешь, что тренеры по-любому организуют тебе все. А так — и там и там много спарринг-партнеров. В Таиланде хорошо тем, что там текучка постоянная. В Америке не такая текучка. За три недели привыкаешь — с одними и теми же работаешь фактически. В дальнейшем буду выезжать, если будет получаться. Сейчас с Федором готовимся, буду ему помогать, потом Валентин будет драться. По обстоятельствам.

— Ты же в Таиланде еще работал с Дарреном Тиллом. В спаррингах с ним стоял?

— Я с ним пару раз стоял в спарринге. Он взрывной очень, жестко работает. Он очень хорошо сокращает дистанцию, вылетает с одним-двумя ударами с большого расстояния. Первый раз я с ним работал — он не в форме был, перегруженный. А второй раз полраунда мы с ним поработали, подзарубились чуть-чуть даже. Издалека он попадает, а так я его перебивал. Без нокдаунов, все нормально было.

Кори Андерсон (слева) и Вадим Немков.

Павлович

— Что у тебя с визой? Ты говорил, что в Бахрейн полетишь как раз в этих числах, но ты сейчас не в Бахрейне.

— Я думал, потом что-то поменялось, и собеседование перенесли на непонятный срок. Может, в январе, может, в конце декабря. Пока нет конкретики. А вообще обещали 8-го числа собеседование.

— Зато сейчас в Бахрейне находится Сергей Павлович, который недавно одержал победу над Таем Туивасой. Хотелось бы получить твой комментарий по этому бою, учитывая, что вы спарринговали, параллельно готовились.

— Я знал, что Сергей выиграет, но не думал, что так быстро. Когда я был в Таиланде, Тай Туиваса прилетал туда, тренировался. Все пацаны, которые тренировались и работали с ним, сказали, что он мертвый. Уже тогда был анонсирован бой, и все сказали, что Серега его в первом раунде разберет. Оно так и произошло. Он не особо боксирует, чисто рубится, надеется на один удар. Серега обученный, просто перебил его, попал, добил.

— Как же Туивасе тогда удалось такую победную серию в UFC построить?

— Попадал. Раз попал — и все. Удар у него есть.

— В UFC сейчас один из самых ожидаемых поединков — Сергей Павлович против Франсиса Нганну. Как сложился бы этот бой?

— Если Сергей не полезет в рубку, а будет двигаться на дистанции, то у него есть шансы переиграть, переработать Нганну. С ним главное — не рубиться. Насколько мне известно, у него и с Туивасой была задача не рубиться, но после одного попадания Серега все равно пошел и зарубился. Но там Туиваса был потрясен, и он добил, дожал. С Нганну такого нельзя делать вообще. Там в любой ситуации он опасен.

— Павлович сказал, что ты хорошо дышишь. А хорошо ли дышит Сергей?

— Да, он хорошо дышит, мы вот сейчас боксировали — нормально дышал, хорошо. Опять же — на тренировках. Бывает, я на тренировках хорошо дышу, а бывает, не очень. Это сборы — вчера перегрузился, сегодня можешь плохо дышать. Завтра к следующим спаррингам получше подошел — отлично дышишь.

Миллион

— Успел ли потратить миллион долларов за победу в Гран-при Bellator? На что они ушли или уходят?

— Да они еще не пришли мне, я еще не видел этих денег. Может быть, они будут как у Поддубного на счету в Америке лежать. Визы не будет, и так они там и останутся.

— А на что планируешь потратить?

— Да не знаю пока. Пока ни на что. Как можно планировать что-то, если ты их еще не видишь? Как увижу, сфотографируюсь, дам знать (смеется).

Анкалаев

— Каков твой прогноз на бой Анкалаева и Блаховича?

— Я думаю, что бой продлится все пять раундов. Магомед будет работать на очки, Блахович будет пытаться рисковать. Нокаут может быть в любом случае, это полутяжелый вес. Я склонен к тому, что будет полный бой.

— Если после теоретического перехода в UFC тебе дадут бой с Анкалаевым — это не проблема, что он россиянин?

— Какие проблемы?! Это же спорт. Если биться за пояс, то какая разница — россиянин, не россиянин. Если я когда-нибудь попаду в UFC и будет стоять выбор драться с Анкалаевым, с россиянином — что делать, подеремся. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, это хорошо для российских ММА, потому что два представителя России в лучшей лиге будут драться за титул. Но пока я нахожусь в другой лиге, пока такой бой невозможен, и пока я стараюсь не думать об этом. Но чисто гипотетически, если такой бой дадут, то я не откажусь.

— Будешь смотреть бой Анкалаева в прямом эфире?

— Наверное, нет, потому что мы будем в дороге, лететь из Кемерова. Поэтому, наверное, не получится. Потом в повторе посмотрю обязательно. У нас как раз по местному в девять вылет и в девять прилет в Москву, а он в это время как раз будет драться.

Магомед Анкалаев. Фото Соцсети

UFC

— На этой неделе Магомеда Анкалаева много спрашивали про тебя. Он сказал, что ему было бы интересно посмотреть на тебя в UFC, так как, по его мнению, ростер топ-5 UFC полутяжелого веса крепче, чем ростер полутяжей Bellator. И, по его мнению, еще два боя, и тебе пора в UFC. Согласен ли с этими утверждениями?

— Bellator такая лига. Когда я подрался с Райаном Бэйдером, там тоже было не с кем драться, потом подписали очень много полутяжей — Ромеро, Кори, Рамбл, и вес наполнился сразу, появилось очень много соперников. Неизвестно, что сейчас будет. Может, сейчас подерусь с Ромеро, перетянут кого-нибудь из UFC, еще несколько человек. Но что в UFC конкурентнее вес в 93 кг, чем в Bellator, я с этим поспорил бы, потому что такие бойцы, как Фил Дэвис, Кори... Фила Дэвиса если сейчас выпустить в UFC, он там перевернет дивизион практически весь. И Кори так же — он ушел из топ-5, по-моему. Так что не думаю. В UFC кто там? Прохазка? Он травмировался сейчас. Тейшейра, Анкалаев, Блахович. Вот и все, наверное. Ракич? Не сказать, что он какого-то уровня сверхъестественного.

— Ты недавно прилетел с турнира Bellator, где был анонсирован твой бой на 4 февраля — с Йоэлем Ромеро. Сейчас уже 9 декабря. Будешь ли драться через два месяца?

— Пока не могу ответить на этот вопрос. Ситуация в подвешенном состоянии.