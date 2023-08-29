Как драться на голых кулаках умно и побеждать без страшного урона? Секреты тренера по боксу

Объясняет коуч с 15-летним стажем.

Я, Евгений Зубков, профессиональный тренер с образованием и опытом работы около 15 лет. С коллегой и партнером Евгением Треско сотрудничаю уже 14 лет в стенах клуба «Путь боксера». Под моим руководством тренируется Вячеслав Лысенко — №8 в рейтинге легковесов Hardcore FC. Некоторое время назад, заинтересовавшись кулачными боями и всем, что с этим связано, начали изучать и компоновать свою систему и подход к изучению данной дисциплины.

Слава Лысенко является примером нашего стиля. Под его антропометрию и психологию мы подобрали рабочие инструменты в виде максимально безущербных действий во время боя. Много перемещений за счет ног, специфическая защита, руками отличающаяся от боксерской, удары, наносящие именно урон, а не попытку нокаутировать оппонента.

В его действиях можно обратить внимание на интересную манеру держать руки перед собой, максимально отстраняясь от соперника. Здесь нежелательно прижимать руки, как в боксерских перчатках, по причине нанесения себе увечий своими же кулаками при контакте с лицом. Но эти же действия несут принципиально иной характер, нежели только увеличение дистанции. Эта защита активна, то есть он использует руки как дополнительное оружие, нанося защитой ущерб сопернику.

Ключевые действия — это отбивы и подставки, есть также прихваты, но они используются меньше. Применяя их, Слава наносит рубящие удары по бьющим рукам соперника, что создает сильные болевые ощущения и повреждения. Причем эти отбивы применяются не как в боксе, с целью смягчить летящий удар, а напротив, чтобы создать встречное движение ребром руки и вывести из строя руки соперника. Таким образом он получает преимущество, защищаясь. Также отмечу, что эти действия могут быть использованы и как начало атаки. Потому что при заходе с атакой вполне возможно начать с таких отбивов и использовать их для снятия защиты, далее нанося удары самому.

Уделим внимание и особенностям нанесения самих ударов. В первую очередь отмечу, что в кулачных боях, в отличие от бокса, ударная часть кулака ничем не защищена. В боксе перчатка надежно защищает руку и позволяет бить сильно, не боясь повредить кулак, а также компенсирует технические ошибки.

При бое на голых кулаках нежелательно наносить удары в полную силу. Понятно, что бывают бойцы разные, у кого-то кость крупнее и крепче, а у кого-то хорошая набивка. Но при нанесении силового удара может возникнуть повреждение, из-за которого бой будет проигран даже без пропущенных ударов в силу невозможности нанесения ударов самому.

Также важна постановка кулака при нанесении удара. Здесь не делается акцент на конкретные точки ударной поверхности кулака, а подготавливается вся поверхность равноценно. То есть все костяшки набиваются равномерно. В некоторых ситуациях кулак может не доворачиваться, а оставаться в вертикальном положении так называемого «стакана» для безопасного достижения цели.

Важно принципиально наносить удар с плотно сжатым кулаком, а не как в боксе, где достаточно сжать в самом конце. Потому что идущий к цели голый кулак может наткнуться на защиту, предплечья, локти и так далее и повредиться еще до попадания по точке назначения.

Здесь кто-то скажет, что Слава Лысенко обладает преимуществом в антропометрии и может себе позволить так вести поединок, но пройдемся по тактике. Основа такого стиля — минимизация ущерба и эффективные собственные действия. То есть задача — не перерубить соперника, не нокаутировать его сильным ударом, а плавно и методично выводить из строя его рабочий инструмент — руки. Наносить урон, используя моменты, созданные тактическими действиями. Сбивать руки во время атаки противника и перед атакой на него. Наносит повреждения точечными ударами, по ситуации нанося рассечения и повреждая ребра. Вполне нормально, если бой пройдет всю дистанцию, но один боец будет невредим и методично обыгрывать своего соперника, а второй — весь поврежден и окровавлен. Такой вариант победы с максимальным сбережением бойца тоже актуален.

Отсюда делаем вывод, что бойцу любой антропометрии можно освоить эту методику и использовать ее в поединках. В защитной или атакующей манере наносить урон рукам, голове и туловищу соперника, избегая повреждений.