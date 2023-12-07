Алджамейн Стерлинг бросил вызов Холлоуэю: «Это огромная честь»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) обратился к экс-чемпиону в полулегком весе Максу Холлоуэю (24-7) с предложением провести поединок.

«Макс, начиная с совместного путешествия на автобусе в декабре 2015 года, разговоров о том, что будет дальше, о совместных тренировок для моего первого визита на Гавайи — для меня было бы огромной честью выйти с тобой в октагон. С уважением», — написал Стерлинг в соцсети X.

Шон О'Мэлли (17-1) победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Холлоуэй в прошлом бою победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.