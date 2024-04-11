Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:45

Шаблий о бое Оливейра — Царукян: «Я бы раздергивал Чарльза и через финты проваливал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Боец Bellator Александр Шаблий рассказал, как бы он вел поединок с Чарльзом Оливейрой.

14 апреля на UFC 300 бразилец будет драться с Арманом Царукяном.

«Оливейра не боится работать на спине, когда пропускает удары. Он затаскивает соперника на себя в гард и начинает работать оттуда, вязать. Но мне кажется, что ему становится тяжело, если ты контролируешь ноги локтями, чтобы он не смог закинуть треугольник или рычаг. Нельзя позволять ему контролировать кисти и чтобы он поднимал ноги к плечам. Ислам Махачев как раз обошел его ногу, а в халфгарде Оливейре было неудобно работать.

Что бы я делал в стойке, если бы дрался с Оливейрой? Не могу так сразу сказать, потому что не представлял Оливейру в качестве своего соперника. Нужно сесть и посмотреть его бои. Думаю, отбивал бы переднюю ногу, раздергивал, много финтил и через финты проваливал. То, что нужно делать с человеком, который работает очень прямолинейно», — приводит слова Шаблия «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Арман Царукян
Вадим Шаблий
Чарльз Оливейра
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Судье порезали лицо, Голышев вышел в лидеры среди бомбардиров. Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Царукян: «Я должен стать чемпионом UFC до 37 лет»
Бо Никал: «В борьбе у меня преимущество над Хабибом. Но в грэпплинге было бы конкурентно»
Боец UFC Бо Никал: «Схватка с Садулаевым? У меня есть шансы победить кого угодно»
Никал: «Грустно видеть, как Садулаева не пускают на Олимпиаду»
Американский боец UFC Бо Никал заявил о желании провести бой с Шарой Буллетом
Бо Никал назвал победителя в бою Чимаева с Уиттакером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бо Никал: «В борьбе у меня преимущество над Хабибом. Но в грэпплинге было бы конкурентно»

Царукян: «Я должен стать чемпионом UFC до 37 лет»