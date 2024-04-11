Шаблий о бое Оливейра — Царукян: «Я бы раздергивал Чарльза и через финты проваливал»

Боец Bellator Александр Шаблий рассказал, как бы он вел поединок с Чарльзом Оливейрой.

14 апреля на UFC 300 бразилец будет драться с Арманом Царукяном.

«Оливейра не боится работать на спине, когда пропускает удары. Он затаскивает соперника на себя в гард и начинает работать оттуда, вязать. Но мне кажется, что ему становится тяжело, если ты контролируешь ноги локтями, чтобы он не смог закинуть треугольник или рычаг. Нельзя позволять ему контролировать кисти и чтобы он поднимал ноги к плечам. Ислам Махачев как раз обошел его ногу, а в халфгарде Оливейре было неудобно работать.

Что бы я делал в стойке, если бы дрался с Оливейрой? Не могу так сразу сказать, потому что не представлял Оливейру в качестве своего соперника. Нужно сесть и посмотреть его бои. Думаю, отбивал бы переднюю ногу, раздергивал, много финтил и через финты проваливал. То, что нужно делать с человеком, который работает очень прямолинейно», — приводит слова Шаблия «РБ Спорт».