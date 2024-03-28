Алексеева считает Шару Буллета фаворитом поединка с Потерей

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о предстоящем поединке между Шарабутдином Магомедовым и Игорем Потерей.

Бой состоится 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Шара Буллет» победит Потерю без каких-либо колебаний, потому что у них разные уровни. Шара перебил Бруно Силву в несколько раз, и здесь, я думаю, мы увидим то же самое. И было бы неплохо, если бы он закончил этот бой нокаутом. Конечно же, мы будет ждать этого исхода», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 29-летний Магомедов одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету 27-летнего Потери 20 побед и 5 поражений.