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23 марта, 12:08

Корешков: «В стойке Порье может составить конкуренцию Махачеву»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал возможный титульный поединок Ислама Махачева с Дастином Порье.

«Думаю, что в стойке он, безусловно, может составить конкуренцию кому угодно. Если посмотреть на послужной список Дастина Порье, то последние 10-15 боев — одни топы. У него элитный послужной список. Два раза дрался с Джастином Гейтжи, дрался с Чарльзом Оливейрой, с Хабибом. Также с Холлоуэем и Макгрегором. Со всеми топами передрался и большинство победил. В стойке он всем доставлял максимальные неудобства. Он может ударить из любой позиции, чем и опасен. Другой вопрос, как он сможет справиться с борьбой Ислама», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Махачев последнюю защиту титула провел в октябре 2023 года, нокаутировав в первом раунде австралийца Александра Волкановски. Порье в со-главном событии турнира UFC 299 в Майами нокаутировал во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени и стал претендентом на титул в легком весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Андрей Корешков
Дастин Порье
Ислам Махачев
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