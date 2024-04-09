Царукян: «Можно было бы отслужить, но не было времени»

Боец UFC Арман Царукян рассказал об отношении к военной службе и объяснил, почему его самого признали негодным.

— В России у многих позиция «не служил — не мужик». Ты не служил, не жалеешь ли об этом?

— Честно говоря, можно было бы, чтобы знать, как действовать при разных ситуациях, — сказал Царукян «СЭ». — Думаю, что можно было бы прослужить, но я учился, занимался спортом — у меня не было времени на службу. И на тот момент у меня были проблемы с поясницей. Из-за спорта или из-за чего у меня отломался кусок поясницы, и меня не взяли в армию, был негодный.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 300, в главном карде которого пройдет поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.