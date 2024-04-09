Царукян: «Вообще не переживал из-за слов про палки. Он меня спровоцировал»

Боец UFC Арман Царукян прокомментировал инцидент на пресс-конференции, во время которой блогер Вахо Бруклин прорвался к микрофону и задал спортсмену непристойный вопрос о сидящей рядом американке Кайле Харрисоне.

— Ты сильно переживал после этой ситуации и переживал ли?

— Я вообще не переживал, — сказал Царукян «СЭ».

— Можно сказать, что он тебя спровоцировал, и ты поддался на эту провокацию?

— Можно и так сказать.

— Когда он задал тебе этот вопрос, ты сделал паузу. У тебя были в тот момент мысли ответить как-то по-другому?

— У меня были мысли сказать «нет» либо «да», почему-то в голову другие мысли не заходили — правильные. Из-за этого у меня стоял выбор между «нет» и «да». Других мыслей почему-то в голове не было, к сожалению.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 300, в главном карде которого пройдет поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.