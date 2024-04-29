Царукян: «Когда в первый раз увидел Федора, у меня мандраж был»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) признался, что волновался, когда впервые вживую увидел Федора Емельяненко (40-7).

«Когда в первый раз увидел Федора Емельяненко, мне было 16-17 лет. Когда рядом с ним стоял, у меня мандраж был, такое состояние было, меня аж потряхивало, потому что такой величины человек. Ну вот таких ощущений, как с Федей, пока что еще ни разу не было. Даже недавно я видел его, сфотографировался, к сожалению, этих ощущений уже не было, но было круто, честно говоря. Сейчас, допустим, молодежь ко мне подходит, фотографируется, я кого-то обнимаю, смотрю, их потряхивает, кто сильно болеет», — сказал Царукян на Main Event Podcast.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.