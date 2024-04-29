О'Мэлли хотел бы увидеть бой между Махачевым и Холлоуэем

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) хотел бы увидеть поединок между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7).

«Вдруг у Дастина Порье получится наконец взять Ислама в гильотину? А как насчет боя Макса Холлоуэя против Ислама? Мы никогда не видели, чтобы Макс кого-то жестко нокаутировал. Гейджи был выше Холлоуэя в рейтинге, но Макс нокаутировал его. Так что такой бой имеет смысл. Это было бы дико!» — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.