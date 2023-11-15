Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:00

Боец MMA Багов — о Чимаеве: «Хамзат заберет пояс у Шона Стрикленда»

Telegram Дзен

Бывший чемпион ACB в легком весе Али Багов поделился мнением о перспективах бойца UFC Хамзата Чимаева.

«Выступление Чимаева на UFC 294 было мощным. Ему дали непростого соперника, чемпиона. Камару Усман — один из самых мощных в UFC. Я думаю, Хамзат заберет пояс у Шона Стрикленда. Чимаев очень чувствительный, хорошо чувствует себя и в грэпплинге, и в борьбе. Но, я думаю, с борьбой у него дела обстоят лучше. В Таиланде он вообще не уставал, пахал постоянно. Чимаев любит тренироваться, так, как он, никто не работал. В семь утра уже бегал, в 11 часов был на тренировках, вечером тоже», — цитирует Багова ММА.Metaratings.ru.

В турнире UFC 294 Чимаев провел поединок против экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана. По итогам 3-раундового боя победу большинством судейских голосов одержал Чимаев.

На профессиональном ринге ММА 29-летний Чимаев одержал 13 побед (из них 5 — нокаутом) в 13 поединках.

32-летний Шон Стрикленд — действующий чемпион UFC в среднем весе.

Источник: ММА.Metaratings.ru
Али Багов
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Просто коммерческий турнир». Почему Игры дружбы — это не альтернативная Олимпиада
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Гаджиев: «У Павловича есть два соперника в UFC — Аспиналл и Джонс. Остальных он должен разбирать»

Дана Уайт рассказал, как послал спонсора, который попросил его удалить пост о Трампе