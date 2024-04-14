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Сегодня, 14:38

Бикрев: «Было глупо ждать, что бой с Оливейрой станет легким для Царукяна»

Алина Савинова
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев отреагировал на победу Армана Царукяна над Чарльзом Оливейрой.

«Я бы не назвал бой плохим. Царукян же дрался не абы с кем, а с Оливейрой. Это серьезное испытание, которое Арман прошел, хотя были неприятные моменты в начале. Видно, что Царукян был скованным, потому что на нем лежала большая ответственность, бразилец же чувствовал себя в своей тарелке. Было глупо ждать легкий бой. Царукян выиграл, он молодец, показал характер и что может выбираться из непростых ситуаций. Для чемпиона это важно. Другой вопрос, на каком уровне сейчас Махачев и стоит ли с ним драться», — цитирует Бикрева «РБ Спорт».

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей. Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: РБ Спорт
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
ММА
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