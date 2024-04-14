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Сегодня, 14:40

Торосян недоволен победой Царукяна над Оливейрой: «Увидел жесткого американского ММАшника»

Давид Хачатрян
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Бывший тренер Армана Царукяна (22-3) Сергей Торосян заявил, что не увидел яркого выступления со стороны Царукяна в бою с Чарльзом Оливейрой (34-10).

«Ту комбинационную работу, которую он делал раньше, я ее не увидел сегодня. Сегодня увидел такого жесткого американского ММАшника. Терпеливо, но какой-то яркой стороны вообще не приметил, он другие бои по-другому дрался, как-то ярко дрался, вы же видели. Этот бой для меня был достаточно волнительным. До последней минуты стоял вопрос, как все сложится», — сказал Торосян «СЭ».

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
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