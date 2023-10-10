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Сегодня, 07:31

Блейдс выбыл из боя с Алмейдой. Его заменит Льюис

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (17-4) снялся с поединка с 9-м номером рейтинга Джейлтоном Алмейдой (19-2) за месяц до боя. Американца заменит 10-й номер рейтинга Деррик Льюис (27-11). Об этом сообщило Ag. Fight. Поединок состоится 4 ноября на UFC Fight Night 228 в Сан-Паулу, Бразилия.

Алмейда в прошлом бою победил Жаирзиньо Розенструйка (13-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Льюис в прошлом бою победил Маркуса Рожериу де Лиму (21-9) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся на UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Деррик Льюис
Жаилтон Алмейда
Кертис Блейдс
UFC
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