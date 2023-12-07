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Сегодня, 14:52

Боец ACA Магомедов провалил взвешивание, его лишат чемпионского титула

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко сообщил, что чемпион организации Муслим Магомедов превысил лимит весовой категории на 5 кг и будет лишен титула в полутяжелом весе.

«Магомедов провалил взвешивание, превысив лимит более чем на 5 кг, и будет лишен возможности защитить титул и участвовать в Гран-при. Перед Атлетической комиссией ACA поставлен вопрос о лишении чемпионского титула после срыва поединка. Адлан Ибрагимов остается в Гран-При, и в дальнейшем получит нового соперника», — приводит слова Яценко ТАСС.

Магомедов должен был провести защиту титула в поединке против Адлана Ибрагимова на турнире организации в Уфе 8 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/19476255
Муслим Магомедов
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