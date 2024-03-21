Петр Ян: «За три недели до боя уколы ставили, обезболивали. Отработал на 25-30 процентов»

Экс-чемпион UFC и боец команды «Архангел Михаил» Петр Ян рассказал о травмах перед поединком с Сонг Ядонгом.

«Да не то что геймплан выполнить... – сказал Ян «СЭ». – У меня была проблема, которая до поединка... Она меня сдерживала, так как на протяжении месяца я не боролся, не спарринговался, делал такую работу – больше отработки. И уже по ходу боя несколько раз у меня сыграло колено, другая нога. Я не знал, насколько это серьезно, но сейчас я прилетел домой, сделал МРТ, у меня там разрыв крестообразной связки и разрыв мениска. С этой травмой я прошел всю дистанцию, и слава богу, что все получилось, что мы выиграли.

Все равно там было у нас три недели, и мы делали все, что можно: и физиотерапию делал, уколы ставили, обезболивали, постоянно всякие мази, таблетки. Приложил много усилий для того, чтобы обезболить максимально. Я переживал, что ограничен в действиях. Например, мы весь лагерь очень много работали с резинками. Ногами били, боролись.

Просто в один момент я не могу бить ногами, не могу бороться. Все эти сильные аспекты, которые мы точили, я их должен исключить. Я должен остаться на ногах, я должен вспомнить работу бокса, я должен не застаиваться, я должен отработать на дистанции для того, чтобы меня не завязали с моей ногой. Получается, отработал на 25-30 процентов от своих возможностей. Я не мог бить ногами, так скажем, выше ноги, потому что все эти отводящие мышцы... Мы просто это исключили. Просто по ходу боя этот момент произошел с коленом тоже. Просто был момент: надо было отработать собранно, победить его, и все».

10 марта в турнире UFC 299 Ян одолел китайского бойца единогласным решением судей и прервал серию из трех поражений подряд.