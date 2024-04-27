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Сегодня, 09:53

Бой Шары Буллета и украинца Потери в UFC не будет отменен

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ризван Магомедов, менеджер российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет, заявил, что поединок его подопечного против украинца Игоря Потери на турнире UFC в Саудовской Аравии не будет отменен.

«Бой в силе, он пройдет в Саудовской Аравии. Потеря решил до этого провести еще один поединок. Если у него не будет серьезных травм, все пройдет по плану», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Турнир UFC on ABC 6, в котором должны выступить Магомедов и Потеря, пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера Хамзат Чимаев встретится с Робертом Уиттакером.

Источник: ТАСС
Игорь Потеря
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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