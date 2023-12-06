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Сегодня, 11:06

Царукян: «Мне нет смысла драться с Порье»

Давид Хачатрян
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Российский легковес армянского происхождения Арман Царукян (21-3) заявил, что хочет боя либо с Чарльзом Оливейрой (34-9), либо с Джастином Гейджи (25-4).

«Честно говоря, я не хочу драться с Порье, потому что он проиграл в прошлом бою. Нет смысла с ним драться, — сказал Царукян в эфире The MMA Hour. — Если я его побью, люди просто скажут: «Он и до этого проиграл». Я хочу драться за титул. Мне нужен кто-то, с кем после этого боя я точно получу титульный бой. Гейджи или Оливейра.
Если Оливейра считает себя претендентом номер один, давай сразимся и выясним, кто номер один. Если он победит, он может идти к титулу, если я выиграю, я пойду. Он выбыл из последнего боя, он победил Бенила Дариуша и проиграл Исламу, так что в 99 процентах случаев он проиграет Исламу. Если они хотят увидеть новое поколение, нового бойца, они должны выставить меня на этот бой, и я покажу миру, кто лучший в нашем дивизионе.
Гейджи должен принять бой со мной. С кем он хочет драться? Может, мы будем драться за титул BMF, почему бы и нет? Он может заработать деньги, и я могу заработать деньги. Он должен принять этот бой, заработать деньги и дать мне этот пояс. Я хочу получить два пояса».

Царукян одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Арман Царукян
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