Дана Уайт оценил бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона на UFC 296

Глава UFC Дана Уайт считает, что на втором номере рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтоне (17-4) сказался длительный простой.

«Не знаю, что думаете вы, но я считаю, что в 35 лет сидеть и ждать [боя за титул], — это плохая идея. Сегодня Колби был медленным, у него не получалось бороться. Леон, напротив, выглядел хорошо, действовал быстро, подключал борьбу и он просто уничтожил ногу Ковингтона».

Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.