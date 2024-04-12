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Сегодня, 10:16

Дана Уайт поднял размер бонусов с 50 до 300 тысяч долларов на UFC 300

Руслан Минаев
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Президент UFC Дана Уайт поднял размер бонусов на турнире UFC 300.

После каждого вечера боев организация вручает спортсменам по 50 тысяч долларов в номинациях: «Лучший бой вечера» и «Лучшее выступление вечера».

«Бойцы хотят поднять бонус? Сколько вы хотите? 300 тысяч? Сделано!» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Рекордсменом UFC по количеству выигранных бонусов в номинации «Лучшее выступление вечера» является Чарльз Оливейра — 13 наград. В номинации «Лучший бой вечера» лидерство делят Эдсон Барбоса, Нэйт Диас и Фрэнки Эдгар — по 8 наград.

Юбилейный турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
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