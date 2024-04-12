Царукян: «Максимально заряжен, чтобы побить Оливейру»

Боец UFC Арман Царукян поделился мнением о поединке с экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«Я очень счастлив быть здесь. Рад, что буду драться за звание основного претендента [на пояс в легком весе]. Максимально заряжен, чтобы побить Оливейру. Я знаю, что у меня это получится и я следующим буду драться за титул», — сказал Царукян на пресс-конференции.

Оливейра и Царукян (21-3) подерутся в ночь на 14 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.