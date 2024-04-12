Каттар и Стерлинг подерутся в ночь на 14 апреля на UFC 300

В ночь с 13 на 14 апреля в турнире UFC 300 подерутся бойцы из США полулегкого веса Кэлвин Каттар и Алджамейн Стерлинг. Их поединок на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) начнется около 04.00 по московскому времени.

34-летний Стерлинг по прозвищу «Фанк Мастер» в смешанных единоборствах одержал 23 победы и потерпел 4 поражения. На счету 36-летнего Каттара по прозвищу «Бостонский финишер» в ММА — 23 победы и 7 поражений.

Видеотрансляция боя Каттар — Стерлинг будет доступна в прямом эфире и бесплатно на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Этот и другие поединки вечера ММА в Лас-Вегасе также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 300.

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