Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:57

Дана Уайт раскритиковал Двалишвили: «Зачем ты вообще пришел в этот спорт?»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на заявление второго номера рейтинга легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили (16-4), который сказал, что не будет драться за титул чемпиона, потому что его друг Алджамейн Стерлинг (23-4) должен получить незамедлительный реванш с Шоном О’Мэлли (17-1).

«Все в этой комнате и все, кто смотрит это видео, знают, как я отношусь к тому, когда боец отказывается от боя за титул. Я ненавижу это. Если ты говоришь: «Мне не нужен титул, мне не нужен статус чемпиона, мы друзья, мы то, мы се». Зачем тогда ты вообще пришел в этот спорт?

Дело не в дружбе. Речь идет о том, чтобы узнать, кто лучший в мире, и если ты не хочешь узнать, кто лучший в мире, то это не твое место. Тебе нужно быть где-нибудь в другом месте. Есть много лиг, где можно драться, где всем наплевать на то, что ты делаешь. Здесь это не работает».

Двалишвили в прошлом бою победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Дана Уайт
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Фигуристка Горбачева попросила прощения за то, что заставила всех нервничать
У ЦСКА новые бразильские фланги. Келвен и Капишаба — среди лучших в своей лиге
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт опроверг информацию о бое Конора и Чендлера в декабре

Дана Уайт: «Холлоуэя не стоит вновь бросать под Алекса Волкановски»