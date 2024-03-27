Дана Уайт: «UFC 300 — величайший кард, который мы когда-либо делали»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что UFC 300 может стать лучшим турниром в истории компании.

«UFC 300 — это величайший бойцовский кард, который мы когда-либо делали. Мы устроим невероятное живое событие в эту ночь. Мы устроим невероятное телевизионное шоу. А теперь бойцы должны выйти и сделать свою часть работы. И если бойцы справятся, то это может стать величайшим кардом всех времен», — сказал Уайт TNT Sports.

Ранее фанаты и некоторые бойцы лиги критиковали UFC 300 за составленный кард. Главным событием вечера будет бой между чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (9-2) и экс-чемпионом Джамалом Хиллом (12-1). UFC 300 состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.