«Дом у дороги» с участием Конора стал самым успешным дебютом в истории Amazon Prime Video

За первые две недели с момента премьеры фильма, «Дом у дороги» собрал 50 миллионов зрителей по всему миру, что стало самым успешным дебютом в истории стриминг-сервиса Amazon Prime Video.

Основанный на культовой классике 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли, новый «Дом у дороги» рассказывает о бывшем бойце UFC Джеймсе Далтоне, который устраивается работать вышибалой в шумный приморский бар во Флорида-Кис. Там он сталкивается с персонажем Конора Макгрегора — наемником по имени Нокс, и они несколько раз вступают в бой.

Фильм вышел 21 марта и получил смешанные оценки кинокритиков и зрителей.