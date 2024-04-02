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2 апреля, 11:50

Макс Холлоуэй: «Марк Коулман должен вручать победителю пояс BMF»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) считает, что член Зала славы Марк Коулман (16-10) тот, кто должен надевать на победителя его боя с Джастином Гейджи (25-4) пояс BMF.

«Марк Коулман должен вручать пояс победителю, особенно учитывая, через что он прошел. Марк — настоящий мужик, настоящий BMF», — сказал Холлоуэй в интервью Майку Бону.

Гэтжи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

В марте в доме Коулмана в Огайо начался пожар, и он сумел спасти своих родителей, однако его собака, которая его разбудила, не выжила. Сам экс-боец был доставлен в больницу на самолете. Он перенес несколько операций на легкие.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
Марк Коулман
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