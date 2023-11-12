Запашный — о поражении Павловича: «Очень жаль, что Сергей проиграл, но тяжелый вес есть тяжелый вес»

Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Сергея Павловича британцу Тому Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

«Очень жаль, что Сергей проиграл, но тяжелый вес есть тяжелый вес. Сначала он сам попал по Аспиналлу, было два хороших удара. В дальнейшем англичанин был тоже хорошо, потряс нашего спортсмена. Единственное не понял, как Том отреагировал на победу, за голову держался и плакал. Странные все эти эмоции для мужика. Выиграл — молодец, а женские штучки мне непонятные. Нашему бойцу пожелаю побыстрее восстановиться и возвращаться в октагон. Аспиналл правильно охарактеризовал Сергея, он больший и страшный парней, таким и останется», — сказал Запашный «СЭ».

Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 побед подряд. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.