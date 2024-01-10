Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:02

Джон Джонс ответил, боится ли он драться с Сергеем Павловичем

Давид Хачатрян
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) высмеял пользователя соцсети X, который предположил, что Джонс боится драться с Сергеем Павловичем (18-2).

«Ты боишься Павловича? Ты знаешь, на что способны русские в этом чертовом спорте», — написал Джонсу один из пользователей.

«Да, я в ужасе. Неважно, кто бы выиграл этот временный пояс, суть все равно будет одна и та же. Величайший же стареет и убегает от претендентов, так? 36-летний чемпион, всю жизнь владеющий титулом, начинает подумывать о завершении карьеры. Ну и трусишка», — ответил Джонс.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела Джонса из строя на восемь месяцев.

Том Аспиналл (13-3) победил Павловича нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Александр Павлович
Джон Джонс
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Гуру боевого самбо Чугреев поделился историями о братьях Емельяненко, Хабибе и Махачеве
Новак Джокович начинает новый сезон в статусе первой ракетки мира
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Newsweek назвал новые российские БПЛА «Куб» ночным кошмаром для ВСУ
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
ABC News рассказал о росте числа тяжелораненых солдат в больницах Украины
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Джон Джонс объяснил, почему не хочет драться с Томом Аспиналлом

Рафаэль дос Аньос высмеял Махачева: «С каких пор он лучший боец?»