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Сегодня, 08:57

Джон Маккарти: «Слова Даны Уайта — чушь собачья. Адесанья не был медлительным»

Виктория Кравченко
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Бывший рефери Джон Маккарти уверен, что причина поражения экс-чемпиона среднего веса UFC Исраэля Адесаньи (24-3) Шону Стрикленду (28-5) не в перетренированности, а в том, что стиль Стрикленда неудобен нигерийцу.

«Чушь собачья (что Адесанья был сам не свой). Вы должны понимать, что Bchf приносит деньги UFC. Конечно, у Даны будут свои предпочтения, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Но нельзя сидеть и говорить, что он выглядел медленным — он вообще не выглядел медленным. Он показал, что он быстрее Шона Стрикленда.

Бойцы, которые создают ему [Адесанье] проблемы, — это парни, которые могут [помешать ему] нащупать дистанцию и решать, когда атаковать. Когда он может это сделать, он непобедим. Шон в этом поединке все разрушил. Он [Адесанья] не смог контролировать дистанцию. Иззи не выглядел перетренированным, он выкладывался по полной. Он был в форме, он был быстр. Его просто победил другой стиль и боец, который выступил? великолепно".

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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